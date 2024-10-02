Ci prepariamo, in questi primi giorni di Ottobre, ad assistere ad un interessante peggioramento di stampo autunnale su buona parte del nord Italia e le centrali tirreniche, nonchè le Marche centro settentrionali. In Abruzzo, le precipitazioni più diffuse e presenti saranno sull’entroterra, specie nella provincia dell’Aquila. Questo tra Giovedì, Venerdì ed anche Sabato; poi a seguire le condizioni rimarranno orientate su della spiccata variabilità ove non mancherà qualche rovescio sparso, prima di un probabile nuovo guasto verso i giorni tra l’ otto ed il nove del mese in essere. Quindi, Giovedì 3, al mattino, il cielo si presenterà già nuvoloso, con dei rovesci su alto Aterno e carseolano in estensione verso le altre aree dell’aquilano verso metà giornata. Le piogge potranno risultare piuttosto copiose tra carseolano e marsicano in serata. Altrove, verso le aree costiere, le condizioni saranno discrete, con nuvolosità variabile ed a tratti più intensa ma con meno occasioni per delle precipitazioni. Venti moderati da sud ovest, moderati con dei locali rinforzi, possibile foehn ad est. Temperature in flessione nei valori massimi (+10/+14°c ad 850 hpa). Venerdì, instabilità a tratti, con la possibilità di fenomeni più a carattere sparso, nell’intero corso della giornata. Ventilazione da sud ovest nelle aree interne, dai quadranti orientali sulle coste e l’immediato entroterra. Temperature in diminuzione (+8/+10°c ad 850 hpa). Sabato, dopo un avvio abbastanza buono, con il cielo poco nuvoloso e con dei banchi di nebbia nelle vallate, da metà giornata, tornerà della nuvolosità con dei rovesci che via via andranno organizzandosi su gran parte della regione, specie sui versanti orientali e tra l’alto Sangro e tutto il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Venti da nord est, moderati e temperature in diminuzione (+6/+7°c ad 850 hpa). Domenica, giornata che appare con della nuvolosità variabile alternata a delle ampie schiarite. Scarse le occasioni per delle precipitazioni. Ventilazione da nord est moderata e temperaure stazionarie sul versante orientale, in lieve aumento su quello occidentale, nei valori massimi. Lunedì, alta pressione in rinforzo sulla nostra penisola. In Abruzzo, cielo poco nuvoloso, con delle stratificazioni di passaggio e nulla più. Venti da est lungo le coste, da sud ovest sulle aree interne, di debole intensità. Temperature in aumento, soprattutto nei valori massimi (+ 9/+12°c ad 850 hpa tra est ed ovest). Martedì, di nuovo un possibile cambiamento appare in vista, con le correnti che ruoteranno da sud ovest, in maniera decise, legate ad una vasta depressione atlantica. Tuttavia in Abruzzo, il cielo si manterrà poco nuvoloso, con degli addensamenti pomeridiani, via via più estesi. Possibilità di piogge moderate in serata sui settori interni. Temperature in lieve aumento. Infine Mercoledì, che al momento appare ancora instabile con dei rovesci moderati sulla nostra regione. Venti da ovest, leggera flessione delle temperature.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS