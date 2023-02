In questi giorni c’è stata una divergenza fra diversi modelli matematici per i prossimi giorni, in quanto, mentre GFS vedeva una situazione da copiose nevicate su buona parte della nostra penisola, altri e soprattutto come l’europeo ECMWF, non era o erano d’accordo. Al momento, infatti, non sembrano esserci delle occasioni per dei fenomeni nel vero senso della parola, ma tuttavia sembra atteso un sensibile calo delle temperature, con dei valori che potranno raggiungere i -8°c ad 850 hpa. In questo frangente, appare comunque possibile, dei deboli rovesci nevosi sulle aree poste a stau orientale della nostra regione. Intanto Venerdì 3 Febbraio, la giornata si presenterà stabile e soleggiata ovunque con dei banchi di nebbia e delle diffuse gelate al primo mattino. Venti deboli da ovest sull’aquilano, da est lungo le aree costiere e temperature in aumento con dei valori ad 850 hpa attorno ai +4/+5°c. Sabato, mattinata all’insegna del cielo poco nuvoloso, mentre nel corso del pomeriggio e verso sera, della nuvolosità in arrivo da est, potrà apportare qualche breve nevicata sui versanti montuosi esposti ad est, oltre i 1400 m circa, per le temperature che andranno diminuendo con dei valori ad 850 hpa in serata fino ai -3°c. Venti in rinforzo da nord est, nella seconda parte della giornata. Domenica, tempo discreto, con della nuvolosità che potrà manifestarsi a tratti durante la giornata. Scarse le occasioni per dei fenomeni. Ventilazione moderata con dei rinforzi da nord est e temperature in diminuzione (-5/-6°c ad 850 hpa). Lunedì, sempre freddo ed anche ventoso, specie sulla provincia di Chieti. Cielo tra poco nuvoloso e variabile, ove non sarà da escludere qualche rovescio nevoso a carattere sparso. Venti moderati da est nord est; temperature in lieve diminuzione ancora. Martedì, press a poco rimarrà sulla falsariga del giorno precedente. Nuvolosità a tratti variabile, con qualche breve rovescio a carattere nevoso. Venti sempre nord orientali, temperature stazionarie (-7°c ad 850 hpa). Mercoledì, cielo poco nuvoloso, con degli addensamenti possibili nel pomeriggio, ove potrà essere possibile qualche breve rovescio di neve. Sempre freddo, con i valori ad 850 hpa attorno ai -5/-6°c. Ventilazione da est sud est, moderata. Infine Giovedì, che al momento, sarà possibile della nuvolosità da stau orientale con qualche debole fenomeno nevoso fino a basse quote. Temperature minime stazionarie, massime in aumento di un paio di gradi.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS