Il meteo in Abruzzo 29 settembre – 5 ottobre: fenomeni fino ad inizio week end, poi un generale miglioramento

L’instabilità sarà ancora presente su varie zone della nostra penisola ed anche in Abruzzo, in questo passaggio tra i mesi di Settembre ed Ottobre, per delle correnti atlantiche, legate ad una struttura depressionaria posizionata inizialmente con un minimo di circa 1000 mb sul nord Italia e di seguito in traslazione verso levante. Sulla nostra regione, le aree ove le precipitazioni potranno manifestarsi con più frequenza appaiono quelle poste ad ovest, come vedremo qui di seguito. Intanto Giovedì 29, al mattino, cielo tra variabile e nuvoloso, seppure più chiuso ad occidente. Possibilità di precipitazioni moderate tra alto Aterno, carseolano, marsicano ed aree del parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, specie da metà giornata in poi. Fenomeni possibili in estensione anche sul resto dell’aquilano. Altrove spiccata variabilità. Venti moderati con dei rinforzi da libeccio (foehn ad est, verso le coste); temperature in aumento soprattutto ad oriente ( valori ad 850 hpa tra 11 e 13°c da ovest verso est). Venerdì, ancora piogge moderate al mattino sulla provincia dell’Aquila, ma più frequenti tra l’alto Aterno, carseolano e marsicano. Ventilazione da ovest, con possibilità di venti di caduta ad oriente e temperature pressochè stazionarie. Sabato 1 Ottobre, tempo spiccatamente variabile su tutto il territorio regionale, con la possibilità di fenomeni sempre sulla parte occidentale abruzzese, in estensione nel pomeriggio anche altrove, tra deboli e moderati. Ventilazione da ovest -sud – ovest; temperature senza variazioni di rilievo. Domenica, cielo tra poco nuvoloso e variabile a tratti, scarse le occasioni per delle piogge, temperature stazionarie, o in lieve calo ad est; venti da ovest nord ovest sull’aquilano, deboli orientali altrove. Lunedì, anticiclone un pò in rinforzo verso l’Italia e per cui le condizioni meteo saranno abbastanza buone, con cielo poco nuvoloso ove soltanto qualche velatura di passaggio sarà possibile. Temperature sempre sui valori dei giorni precedenti; ventilazione da sud nelle aree aquilane, da nord est, deboli sulla fascia costiera e l’immediato entroterra. Martedì, al momento appare con un tempo nuvoloso specie ad est, per delle correnti più fresche nord orientali. Non sarà da escludere qualche pioggia tra teramano, pescarese e chietino che passerà velocemente. Venti in rinforzo da est nord est e temperature in diminuzione ( valori ad 850 hpa tra i +7 e +11°c tra est ed ovest. Infine Mercoledì, cielo variabile e scarse occasioni per dei fenomeni. Temperature sui valori del giorno precedente e ventilazione da est.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS