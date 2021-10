Il meteo in Abruzzo 29 ottobre – 4 novembre: ancora tempo discreto, a seguire diffusa instabilità

Davvero drammatica la situazione sulla Sicilia dove le piogge sono cadute in abbondanza nei giorni scorsi, con allagamenti, smottamenti ed anche purtroppo una vittima. La città di Catania è una delle zone più colpite e nelle prossime ore, a come sembra confermato, ci sarà l’arrivo di un TLC ( Tropical Like Cyclone), oppure anche chiamato Medicane ( appunto ciclone tropicale mediterraneo), che purtroppo si abbatterà proprio su quelle località già in ginocchio dalle alluvioni dei giorni scorsi. Tornando sulla nostra regione, invece, le condizioni meteorologiche per i prossimi giorni non appaiono inizialmente brutte, mentre da Domenica 31, a quanto pare, dei fenomeni moderati e sparsi potranno interessarci, così come nelle successive giornate. Quindi, domani, Venerdì 29, al mattino il cielo si presenterà poco nuvoloso, a parte delle nebbie nelle vallate. Stratificazioni di passaggio per l’intera giornata, un pò ovunque. Temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi; ventilazione orientale tra deboli e moderati. Sabato, nuvoloso al mattino, specie nelle aree interne, seguiranno delle schiarite sempre più ampie ove soltanto qualche velatura di passaggio sarà presente. Venti da ovest nell’aquilano, da est altrove; temperature in aumento, con valori ad 850 hpa sui +10°c. Domenica 31, ultimo giorno di Ottobre, nubi al mattino su gran parte del territorio regionale, ove non sarà da escludere qualche fenomeno su carseolano e la Marsica. Situazione che continuerà così a quanto sembra anche nel corso del pomeriggio. Venti meridionali nelle zone interne, da est nord est altrove; temperature senza variazioni di rilievo. Lunedì, 1 Novembre, festività di Ognissanti, altra giornata nuvolosa su tutta la regione, con dei fenomeni già dal mattino tra il carseolano e la Marsica, monti Simbruini in particolare. Le piogge tenderanno ad estendersi verso levante, tra il pomeriggio e la sera, a carattere moderato. Venti sud orientali, temperature in aumento nei valori massimi, ad oriente. Martedì 2, giorno dedicato alla commemorazione dei defunti, piogge più presenti sulle zone interne, più irregolare su quelle orientali. Ventilazione da nord est lungo l’adriatico, piuttosto vivace, mentre da ovest sud ovest nell’ entroterra; temperature in lieve calo, specie sul versante orientale. Mercoledì, nuvolosità variabile, con dei fenomeni presenti lungo le aree del parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Temperature pressochè stazionarie, ventilazione debole dai quadranti meridionali. Infine uno sguardo a Giovedì, che al momento appare piuttosto perturbato con delle piogge soprattutto sull’ entroterra. Venti generalmente meridionali, temperature stazionarie o in leggero calo dal pomeriggio, ad iniziare da ovest.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS