Stiamo attraversando una fase instabile su tutta la nostra penisola, la quale sta apportando delle piogge ed anche delle nevicate sull’arco alpino. In Abruzzo, correnti intense da scirocco, oltre al rinforzo dei venti, stanno dando luogo anche a dei fenomeni moderati. Situazione che continuerà anche nei prossimi giorni, come vedremo qui di seguito. La giornata di Giovedì 29 Febbraio, al mattino il cielo si presenterà nuvoloso o molto nuvoloso, con dei rovesci moderati soprattutto sui versanti a stau orientale. Neve oltre i 1600/1700 m circa. Venti moderati con dei rinforzi da sud est e temperature stazionarie o in lieve flessione. Venerdì, 1 Marzo e primo giorno della primavera meteorologica, cielo sempre orientato sulla nuvolosità accompagnato a delle precipitazioni sparse con delle nevicate oltre i 1300 m circa. Venti da sud ovest sull aquilano, da est nord est altrove e temperature in flessione. Sabato, qualche fenomeno debole sui settori tra carseolano, marsicano, discreto altrove. Ventilazione da sud ovest e temperature senza grosse variazioni di rilievo. Domenica, a come sembra, potranno rinforzarsi le correnti sud occidentali, con delle piogge in arrivo ed in estensione su tutta la regione in serata. Nevicate oltre i 1500 m, ma con la quota in calo attorno ai 1000 m, per l’ingresso dell’aria più fredda che seguirà, in serata. Venti moderati dai quadranti occidentali, con possibile foehn lungo le coste per buona parte della giornata e temperature pertanto in diminuzione nella seconda parte della giornata. Lunedì, condizioni instabili con dei fenomeni tra sparsi ed anche ben organizzati e nevicate oltre i 1100 m circa, localmente più in basso. Venti da ovest, moderati. Temperature senza variazioni di rilievo (0/-1°c ad 850 hpa). Martedì, al momento appare alquanto meglio con un cielo più sgombro dalle nubi. Venti da nord est e temperature in leggero aumento (+1/+2°c ad 850 hpa). Mercoledì, condizioni di cielo poco nuvoloso e leggero aumento termico. Venti da est.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS