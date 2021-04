Il meteo in Abruzzo 29 aprile – 5 maggio: possibile qualche fenomeno di passaggio, temperature in aumento

Le condizioni meteo stanno essendo abbastanza instabili sull’Abruzzo, con qualche fenomeno passeggero ed in un contesto climatico tuttavia mite (+8°c ad 850 hpa). Le temperature infatti, tenderanno ad aumentare specie nel week end, mentre il cielo si manterrà spesso tra variabile e nuvoloso, con la possibilità di qualche pioggia, nelle aree interne. La giornata di Giovedì 29, inizierà con il cielo nuvoloso sui settori occidentali, in estensione verso ovest. Non saranno da escludere delle piogge, moderate sulle aree del parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ,ma presenti anche se in minor misura sul resto dell’interno. Ventilazione generalmente meridionale, temperature in lieve aumento. Venerdì, presenti solo delle stratificazioni nell’arco della giornata, a parte qualche addensamento sull’alto Aterno in particolare. Scarse le possibilità di fenomeni. Ventilazione da sud ovest sull’aquilano, da est lungo le zone adriatiche, di debole intensità; temperature in aumento con valori sui 10/11°c ad 850 hpa. Sabato, 1 Maggio, variabile al mattino, nuvolosità in aumento dalla tarda mattinata, con dei rovesci nelle aree interne, più presenti ed a carattere moderato sul parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Venti sempre da sud, tra deboli e moderati, temperature stazionarie o in leggero aumento nei valori massimi. Domenica, giornata che a quanto pare sembra migliore, ove soltanto della nuvolosità alta e stratificata sarà presente e qualche addensamento ad ovest tra il pomeriggio e la sera. Ventilazione da sud, debole con qualche locale rinforzo, temperature senza variazioni di rilievo. Lunedì, clima più fresco, con possibilità di fenomeni a carattere di rovescio sui versanti a stau adriatico. Venti da ovest nelle zone più interne, da est ad oriente. Martedì, le condizioni meteo appaiono buone, ove le solite stratificazioni potranno essere presenti. Venti come il giorno precedente, temperature stazionarie con circa +7°c ad 850 hpa. Infine Mercoledì, che al momento appare buono con cielo poco nuvoloso e con la colonnina di mercurio in leggero aumento. Ventilazione come il giorno precedente.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS