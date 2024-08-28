Con il primo Settembre, entrerà l’autunno meteorologico, che durerà fino al 30 Novembre. Ed a quanto pare, lo farà con delle condizioni meteo orientate sulla stabilità atmosferica, anche se all’inizio della settimana prossima, non mancheranno delle occasioni per dei rovesci anche a carattere temporalesco. In effetti, nei prossimi giorni, l’anticiclone sempre di estrazione sub tropicale, farà tornare a salire le temperature di diversi gradi, come vedremo qui di seguito. Giovedì 29 Agosto, cielo poco nuvoloso al mattino, nuvolosità a carattere cumuliforme nelle ore a seguire, che potranno essere associati a dei rovesci moderati sui settori interni, prima di sera. Temperature in aumento nei valori massimi e ventilazione dai quadranti orientali. Venerdì, condizioni più stabili e quindi bello e soleggiato nelle ore del mattino, qualche addensamento sparso nel corso del pomeriggio, ma con scarse occasioni per dei rovesci. Venti dai quadranti orientali e temperature pressochè stazionarie, con dei valori massimi nelle aree a medio basse quote sui +32/+33°c. Sabato, ultimo giorno di Agosto, cambierà ben poco: cielo poco nuvoloso con qualche stratificazione di passaggio nel corso del pomeriggio oltre a degli addensamenti sparsi. Ventilazione da nord est e temperature senza variazioni di rilievo (+20/+21°c ad 850 hpa). Con Domenica, primo giorno dell’autunno meteorologico, la situazione rimarrà pressochè identica al giorno precedente e quindi stabile e soleggiato. Venti in genere dai quadranti orientali e temperature stazionarie. Lunedì, una goccia instabile abbastanza vasta, tenderà a scendere verso la penisola Iberica. Pertanto, dopo un buon avvio sulla nostra regione, non saranno da escludere dei temporali tra il pomeriggio e la sera, a carattere moderato. Venti da ovest sull’aquilano, da est altrove e temperature in diminuzione nella seconda parte della giornata. Martedì, situazione per dei versi abbastanza simile e pertanto saranno possibili degli acquazzoni nel tardo pomeriggio, sui settori interni. Venti da sud sulle zone interne, da est sulle coste e l’immediato entroterra. Temperature in aumento, nei valori massimi. Infine uno sguardo a Mercoledì, ove sembra anch essa similare al giorno prima. Temperature stazionarie e venti in genere da sud est.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS