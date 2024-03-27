Ancora del tempo instabile se vogliamo nella giornata di Giovedì Santo, poi a seguire avremo delle condizioni migliori con il cielo che presenterà solo delle stratificazioni e soprattutto sarà molto mite per il periodo in essere a causa della spinta dei venti meridionali. Pasquetta, invece, al momento appare abbastanza buono, per oltre metà giornata, poi, potrà seguire della nuvolosità con la possibilità di rovesci moderati. Questo in breve il quadro della situazione meteo per il periodo festivo pasquale. Intanto, Giovedì Santo, come già accennato poco fa, avremo un cielo nuvoloso soprattutto sui settori interni, con qualche rovescio su alto Aterno, carseolano e marsicano. Altrove condizioni migliori. Venti moderati con dei rinforzi da ovest sud ovest, quindi possibile garbino vivace sulle aree orientali e temperature in aumento (+7/+8°c ad 850 hpa). Venerdì Santo, giornata stabile e soleggiata, anche se non mancheranno delle stratificazioni di passaggio. Venti da ovest sud ovest sull’aquilano, da sud est altrove e temperature in sensibile aumento, specie nei valori massimi (+11°c ad 850 hpa). Sabato Santo, altra giornata buona e soprattutto calda, con dei valori a circa 1500 m in libera atmosfera sui +13°c. Venti moderati con dei rinforzi da sud. Ed eccoci a Pasqua, che al momento appare molto simile al giorno precedente. Quindi stratificazioni e temperature davvero miti per il periodo in essere, ventilazione dai quadranti meridionali. Lunedì dell’angelo, giorno di pasquetta e primo Aprile, condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque al mattino, mentre della nuvolosità sarà possibile nel corso del pomeriggio, associato a dei rovesci anche estesi prima di sera. Ventilazione sempre da ovest sud ovest, con del foehn lungo le aree orientali e temperature pressochè stazionarie. Martedì, condizioni migliori, qualche addensamento sparso ma con scarse occasioni per delle precipitazioni. Venti da ovest e temperature in diminuzione (+6/+7°c ad 850 hpa). Infine uno sguardo a Mercoledì, al momento il meteo appare con il cielo soleggiato ove solo qualche stratificazione di poco conto potrà trovare spazio nel corso della giornata. Venti da sud ovest nelle zone interne, da sud est lungo le coste e l’immediato entroterra. Temperature in lieve salita, specie nei valori massimi.

Non mi resta augurare a Voi Tutti una serena Pasqua!

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS