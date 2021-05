Il meteo in Abruzzo 28 maggio – 3 giugno: fenomeni possibili nelle ore pomeridiane specie nell’entroterra

Il mese di Maggio volge al termine e a quanto pare la situazione meteo sembra orientata verso un tempo incerto con delle precipitazioni nel corso delle ore pomeridiane a carattere di rovescio come vedremo qui di seguito. Intanto Venerdì 28, al mattino, il cielo si mostrerà sereno o poco nuvoloso. Con il passare delle ore, della nuvolosità si presenterà ma con scarse occasioni per delle precipitazioni. Venti generalmente da est, temperature in leggero aumento. Sabato, dopo un avvio discreto, della nuvolosità sarà presente soprattutto sui settori interni, con dei fenomeni a seguire, a carattere di rovescio. Temperature stazionarie, ventilazione da nord ovest nelle zone interne, da nord est lungo le coste e l’immediato interno, deboli. Domenica, giornata con della nuvolosità sparsa a tratti e dei fenomeni soprattutto nelle aree interne sempre a carattere di rovescio. Temperature in diminuzione di un paio di gradi, venti da nord est, moderati. Lunedì, piogge moderate nelle zone interne e diciamo buona parte dell’aquilano, meglio altrove, lungo la fascia costiera. Ventilazione dai quadranti orientali, moderati, temperature in diminuzione (+5°c ad 850 hpa). Martedì, 1 Giugno, discreto al mattino, qualche rovescio sui settori orientali nel pomeriggio. Venti nord orientali, temperature in leggero aumento. Mercoledì, bello al mattino, degli addensamenti nel corso del pomeriggio e qualche pioggia. Ventilazione da ovest nell’aquilano, da est altrove; temperature in aumento (+11°c ad 850 hpa). Giovedì, giornata molto simile alla precedente, quindi qualche acquazzone nelle ore pomeridiane sarà possibile. Ventilazione e temperature senza variazioni di rilievo.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS