Anche il 2023 sta per lasciarci, con delle condizioni meteo alquanto non molto diverse di un anno fa se vogliamo. Mitezza dell’aria, durante il giorno a parte delle gelate notturne nelle conche intermontane, poca neve sui rilievi montuosi principali e via dicendo. Questa situazione, a come sembra, pare destinata ancora a durare almeno per il periodo qui in questione. Infatti dopo un capodanno che al momento sembra piuttosto buono ovunque sulla nostra regione, non si vedono almeno quindi fino al giorno 3 Gennaio dei cambiamenti sostanziali. Ma vediamo con ordine la possibile tendenza nei prossimi giorni. Intanto Giovedì 28 Dicembre, cielo generalmente poco nuvoloso ovunque, solo qualche stratificazione di passaggio sarà possibile e nulla più. Venti deboli da ovest sulle aree interne, da est altrove e temperature massime in aumento (+6°c ad 850 hpa). Venerdì non cambierà granchè, a parte della nuvolosità di passaggio nel corso della giornata. Temperature senza grandi variazioni, o in leggero aumento nei valori massimi, ventilazione pressochè come nel giorno precedente. Sabato, cielo tra variabile ed irregolarmente nuvoloso per tutta la regione ma senza precipitazioni. Ventilazione sempre deboli dai settori occidentali sull’aquilano, da est sulle altre province, temperature stazionarie (+5°c ad 850 hpa). Domenica 31, ultimo giorno dell’anno, cielo poco nuvoloso e temperature senza variazioni di rilievo. Ventilazione sempre debole come nei giorni precedenti. Ed eccoci all’anno nuovo 1 Gennaio 2024, Lunedì, che a come sembra, inizierà come ci lascerà il 2023. Cielo tra poco nuvoloso e variabile a tratti, ventilazione debole da ovest ed est verso oriente, temperature stazionarie con dei valori tra i +4 ed i +5°c ad 850 hpa. Martedì 2, situazione molto simile, anche se potranno spirare dei venti moderati con qualche rinforzo da sud ovest, libeccio quindi, che daranno luogo ad un aumento delle temperature verso le aree poste ad est (+8°c ad 850 hpa). Infine Mercoledì, altra giornata che al momento appare orientata su delle correnti sud occidentali con ancora un lieve aumento delle temperature ad est per via di un possibile foehn. Cielo con degli addensamenti su alto Aterno, carseolano, marsicano, più aperto altrove.

Non mi resta che augurare a Tutti i miei lettori uno splendido anno 2024!

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS