Il meteo in Abruzzo 28 aprile – 4 maggio: ancora condizioni buone, poi non sarà da escludere dell’instabilità dal primo Maggio

Giornate buone in questo fine Aprile, a parte della nuvolosità da stau adriatico nel corso delle ore pomeridiane, ma nulla più. E per farla breve, anche nei prossimi giorni, a quanto pare, le condizioni meteo si manterranno buone almeno fino a Sabato, ultimo giorno del mese. Infatti dell’instabilità inizierà a manifestarsi da Domenica 1 Maggio e molto probabilmente anche nei giorni successivi. Intanto, Giovedì 28, al mattino, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Qualche locale ed innocuo addensamento nelle ore a seguire, di scarsa impostanza. Venti da nord est, moderati, specie nel pomeriggio; temperature in leggera flessione sul versante adriatico, sia nei valori minimi che in quelli massimi (+4/5°c ad 850 hpa). Venerdì, nulla di rilevante, bel tempo su tutta la regione, con cielo poco nuvoloso. Ventilazione e temperature pressochè come il giorno precedente. Anche Sabato, appare una giornata con tempo decisamente bello ovunque. Temperature in aumento, specie sui settori interni, venti da est nord est, moderati nel corso del pomeriggio. Domenica 1 Maggio, festa dei lavoratori, una goccia fresca posizionata sul centro nord, favorirà dei fenomeni a carattere di rovescio al nord e al centro. In Abruzzo, cielo poco nuvoloso al mattino, ma con graduale aumento di quest’ultima dalla tarda mattinata, ove non si escluderanno dei fenomeni moderati da metà giornata in poi, soprattutto sulle aree interne. Ventilazione tra debole e moderato da ovest nell’aquilano, da est altrove; temperature senza importanti variazioni, tuttavia una lieve diminuzione sarà possibile nei valori massimi. Lunedì, al momento appare una giornata sotto l’insegna della pioggia a carattere di rovesci moderati su gran parte della regione. Ventilazione orientale e temperature stazionarie o lieve calo. Martedì, altra giornata con rovesci già dal mattino, anche a carattere temporalesco nel corso delle ore pomeridiane. Venti da est, tra deboli e moderati; temperature in leggera salita (+8/+9°c ad 850 hpa). Infine Mercoledì, che al momento sembra instabile, con rovesci diffusi nel pomeriggio, specie sui settori interni. Ventilazione generalmente da est sud est, temperature senza variazioni di rilievo.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS