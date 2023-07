La colonnina di mercurio si è abbassata di diversi gradi in queste ore, per l’arrivo delle correnti dal nord atlantico, che sulla nostra regione, sono ruotate a seguire da nord est, apportando dei rovesci sulle aree appunto delle province di Teramo, Pescara e Chieti. Tuttavia, nei prossimi giorni, le condizioni meteo appaiono abbastanza buone, ove anche le temperature torneranno a salire, con dei valori in qualche caso attorno ai +23°c ad 850 hpa. Intanto Giovedì 27, sarà una giornata piuttosto stabile, con cielo poco nuvoloso ovunque. Ventilazione da ovest sull’aquilano, da est nord est lungo le aree costiere. Temperature in aumento nei valori massimi (+14/+18°c ad 850 hpa). Venerdì, bello al mattino, possibilità di addensamenti di poco conto nel corso del pomeriggio. Ventilazione non molto diversa dal giorno precedente e temperature in lieve salita, con dei valori ad 850 hpa tra i +17/+20°c, massime nelle aree poste a basse quote attorno ai +35°c. Sabato, condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque, per l’intera giornata. Ventilazione molto simile al giorno prima e temperature in leggero aumento, specie nei valori massimi. Domenica, anche, altra bella giornata estiva su tutta la regione. Venti sempre tra deboli e moderati da ovest sud ovest nell’entroterra, da est lungo le coste e l’immediato interno; temperature stazionarie (+23°c ad 850 hpa) con dei valori massimi nelle aree poste a quote medio basse oltre i +35°c. Lunedì, bello e soleggiato al mattino, qualche addesamento sparso nel pomeriggio, ove sarà possibile qualche debole e velose piovasco sui rilievi marsicani. Venti e temperature senza variazioni di rilievo. Martedì 1 Agosto, nulla di rilevante, giornata molto simile alla precedente. Infine uno sguardo a Mercoledì, che al momento appare con un cielo poco nuvoloso solo per via delle stratificazioni di passaggio e nulla più. Venti da sud nelle aree interne, da est sulla fascia costiera e temperature stazionarie.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS