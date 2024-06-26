Giugno ci sta per lasciare, in una situazione che vedrà di nuovo la risalita dell’anticiclone nord africano sulla nostra penisola, la quale darà luogo si a condizioni di tempo stabile, ma tuttavia da Venerdì tornerà anche la sabbia sahariana in sospensione. Certamente anche le temperature torneranno a salire di diversi gradi, visto che ad 850 hpa e pertanto alla quota di circa 1500 m in libera atmosfera i valori del campo termico potranno toccare anche i +26°c. Intanto vediamo l’evoluzione giorno per giorno. Giovedì, avremo un miglioramento generale, in quanto, la traslazione verso levante della goccia instabile che ci ha interessati, lascerà spazio all’anticiclone sub tropicale verso la nostra penisola. Pertanto, sull’Abruzzo, cielo poco nuvoloso, solo per via di qualche addensamento sparso sulle aree interne. Ventilazione da ovest nord ovest sull’aquilano, da est nord est altrove. Temperature in lieve aumento (+17°c ad 850 hpa). Venerdì, anticiclone più deciso, con i geopotenziali in aumento ( DAM 580-584). Sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata, ma con la possibilità di sabbia desertica nel cielo e temperature in aumento ancora (+19/+21°c ad 850 hpa). Sabato, situazione pressochè invariata rispetto al giorno precedente. Temperature in aumento di un paio di gradi ovunque, valori massimi a basse quote attorno ai+34/35°c. Ventilazione da nord est. Domenica, la giornata più calda (valori ad 850 hpa tra i +23 ed i +27°c tra nord Abruzzo e sud), cielo sereno o poco nuvoloso e possibilità di sabbia desertica in sospensione. Venti deboli generalmente da sud ovest e temperature massime a basse quote in alcune aree fin sui +38°c se non leggermente di più. Ed eccoci a Lunedì, 1 Luglio. Cielo tra poco nuvoloso e variabile, per gran parte della giornata. Venti da ovest sulle aree interne, da est altrove. Martedì, lieve cedimento della struttura anticiclonica sull Italia. Pertanto, in Abruzzo, cielo poco nuvoloso al mattino, mentre degli addensamenti saranno possibili nel pomeriggio ove non si esclude qualche rovescio sparso sui rilievi, prima di sera. Venti da nord est, moderati con qualche rinforzo e temperature in flessione di qualche grado (+19/+21°c ad 850 hpa). Infine Mercoledì, che al momento appare velato, ma con scarse occasioni per dei fenomeni. Ventilazione da ovest sull’aquilano, da est lungo le coste e l’immediato interno, temperature senza grandi variazioni di rilievo.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS