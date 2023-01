Gennaio sta per lasciare le consegne a Febbraio, in un contesto che continuerà a vedere delle temperature un pochino basse e dove sarà anche possibile avere qualche rovescio nevoso fino a quote piuttosto basse, attorno ai 400 m. Generalmente la situazione non appare tanto perturbata, anche se verso l’inizio di Febbraio, non sarà da escludere qualche impulso freddo da nord nord est, legata ad una depressione nord atlantica che nel suo possibile transito verso i Balcani, potrà apportare qualcosa in termini di fenomeni, per lo più nevosi. Ma andiamo con ordine. Intanto Venerdì 27 Gennaio, al mattino il cielo si presenterà nuvoloso sulle zone centro orientali. Sarà possibile qualche fenomeno di poco conto, nevose oltre i 700 m, con quota in calo verso sera sui 400 m circa. Nuvolosità irregolare anche nel pomeriggio e la serata. Venti da nord est, moderati; temperature in diminuzione ( valori tra i -4 ed i -5°c ad 850 hpa). Sabato, sempre cielo spiccatamente variabile, con scarse occasioni per delle precipitazioni. Venti dai quadranti orientali e temperature pressochè stazionarie. Domenica, primo dei tre giorni della Merla, la situazione appare un pochino in miglioramento, anche se della nuvolosità da stau balcanico sarà presente lungo i rilievi tra i monti della Laga, Gran Sasso e Majella. Temperature senza variazioni di rilievo, venti da nord est, piuttosto vivaci lungo le aree costiere. Lunedì, cambieranno i venti, da nord ovest, moderati. Anche le temperature saliranno di qualche grado, soprattutto nei valori massimi (-1°c ad 850 hpa). Giornata con il cielo poco nuvoloso, a tratti con qualche addensamento di passaggio e nulla più. Martedì, venti probabilmente di nuovo orientati da nord est, anche tra moderati e forti associati a della nuvolosità con dei fenomeni nevosi a bassa quota. Temperature in diminuzione (-3/-4°c ad 850 hpa). Mercoledì 1 Febbraio, cielo poco nuvoloso, venti più da nord nord est, temperature massime in leggera ripresa. Infine Giovedì, giornata con tempo discreto, qualche stratificazione e nulla più. Temperature in ripresa.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS