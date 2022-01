Il meteo in Abruzzo: 27 gennaio – 2 febbraio: condizioni generalmente buone, a parte qualche fenomeno il primo febbraio

Il mese di Gennaio, si appresta a lasciare spazio a quello successivo di Febbraio, il quale appare che vorrà esordire con qualche precipitazione che potrà essere nevosa oltre i 700 m circa. Ma tuttavia in veloce spostamento verso sud est, lasciando spazio all’anticiclone che da ovest riporterà bel tempo stabile ovunque. Questo brevemente il quadro della situazione meteo che sembra che ci aspetterà. Intanto, Giovedì 27 al mattino, estese gelate specie sui settori interni per i valori minimi piuttosto bassi nelle ore notturne. Possibilità di banchi di nebbia nelle vallate. Giornata sostanzialmente buona, con i valori massimi abbastanza piacevoli per il periodo in essere. Temperature sia nei valori minimi che nelle massime in aumento di qualche grado rispetto al giorno precedente. Venerdì, un lieve ritiro verso ovest dell’anticiclone, farà si che un ansa, chiamiamola così, riporterà della nuvolosità variabile ed una leggera diminuzione delle temperature. Venti da nord est. Sabato, appare con delle stratificazioni di passaggio e nulla più. Un pochino più freddo, specie nei valori minimi (-3°c ad 850 hpa), venti tra deboli e moderati da est. Domenica, bello e soleggiato come sembra al momento. Estese gelate al mattino, ma giornata abbastanza piacevole per l’aumento delle temperature (valori ad 850 hpa tra i +4 ed i +5°c), nei valori massimi. Ventilazione debole da ovest nell’aquilano, da est altrove. Lunedì, ultimo giorno di Gennaio, poco nuvoloso al mattino, mentre della nuvolosità variabile potrà comparire tra il pomeriggio e la serata. Temperature in leggera flessione, venti non molto diversi dal giorno precedente. Martedì, dal primo mattino, saranno possibili dei fenomeni a carattere di rovescio, anche moderati, con delle nevicate oltre i 700/900 m di altitudine, per una blanda circolazione depressionaria. Miglioramento a partire dalla prima serata, ad iniziare da ovest. Temperature in calo con valori ad 850 hpa sui -2°c, venti in rinforzo da nord est. Infine Mercoledì, giornata con tempo di nuovo stabile ed assolato e temperature in ripresa, nei valori massimi di alcuni gradi.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS