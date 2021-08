Il meteo in Abruzzo 27 agosto – 2 settembre: fine settimana con tempo instabile, migliora a seguire

Sono giorni in cui dell’instabilità atmosferica si sta facendo notare con dei rovesci anche a carattere temporalesco su varie zone della nostra regione, tra i rilievi e le coste. Per farla breve, la situazione continuerà a quanto pare su questa falsariga anche nei prossimi giorni, nel fine settimana per intenderci. Poi, pian piano si inizierà a tornare verso un tempo caratterizzato da più stabilità a parte qualche addensamento e dei deboli e sparsi rovesci, ma nulla più. Il primo Settembre, tra l’altro, sarà il giorno in cui l’estate meteorologica, passerà le consegne a quello autunnale. Dunque, Venerdì 27 Agosto, al mattino, il cielo si presenterà poco nuvoloso su tutta la regione. Dal primo pomeriggio, degli addensamenti ad iniziare dai settori occidentali, potranno recare dei fenomeni a carattere di rovescio tra l’alto Aterno, carseolano, Simbruini, zona ovest del parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Qualche fenomeno anche sul nord teramano. Ventilazione da ovest sull’aquilano, da est sulle coste ed immediato entroterra; temperature senza variazioni di rilievo (tra i +15 ed i +17°c ad 850 hpa). Sabato, una goccia fresca ed instabile tra Polonia, Germania ed Austria, inizierà a scivolare anche verso la nostra penisola. In Abruzzo, della nuvolosità alta e stratificata, sarà sostituita a breve da nubi più compatte, via via più estese, le quali daranno luogo a delle piogge ad iniziare dal teramano ed a seguire lungo tutta la regione nel corso del pomeriggio. Ventilazione da ovest nell’interno, ma in rotazione dai quadranti nord orientali, in rinforzo lungo le coste ed aree appena nell’interno; temperature in calo (+12°c ad 850 hpa). Domenica, non appare tanto malvagio, ove della nuvolosità variabile potrà essere presente con qualche debole fenomeno molto sparso. Venti moderati con dei rinforzi da est nord est, specie settori orientali; temperature stazionarie, o in lieve aumento ad occidente. Lunedì, giornata un pochino simile, anche se i venti nelle zone interne torneranno a spirare da ovest, deboli. Temperature in leggero aumento. Martedì, ultimo giorno d’Agosto, bello al mattino, poche nubi sparse sui settori nord occidentali della regione. Ventilazione non molto diversa dal giorno precedente, temperature in lieve salita (valori tra i +15 ed i +17°c ad 850 hpa). Mercoledì primo Settembre, bello al mattino, qualche leggera stratificazione nel pomeriggio, temperature in aumento di un paio di gradi, venti da ovest nelle aree interne, da est sulla fascia costiera. Infine Giovedì, poche nubi al mattino, mentre potrà aumentare nel corso del pomeriggio con dei rovesci in serata sulle aree settentrionali della regione. Venti deboli generalmente da est, temperature stazionarie.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS