Tra pochi giorni, Settembre lascerà il posto al nuovo mese di Ottobre ed a quanto pare, passeremo dapprima per le correnti di libeccio, le quali daranno luogo ad un aumento delle temperature, per poi, nel fine settimana, diminuire di diversi gradi, come vedremo qui di seguito. Pertanto, Giovedì, la giornata inizierà con il cielo poco nuvoloso, ove soltanto delle stratificazioni di passaggio potranno essere presenti. Situazione che rimarrà invariata nella seconda parte di essa. Venti da sud ovest, quasi ovunque, libeccio quindi con possibile foehn sul versante orientale e temperature in aumento di un paio di gradi (+14/+15°c ad 850 hpa). Venerdì, le correnti sud occidentali, saranno ancora più intense. Cielo tra poco nuvoloso ed a tratti con spiccata variabilità. Sempre possibile favonio sulla parte centro orientale della regione e temperature in salita ancora (+17/+19°c ad 850 hpa tra ovest ed est. Sabato, le correnti inizieranno ad entrare da nord ovest, più fresche quindi. Sull’Abruzzo, saranno possibili dei rovesci, a carattere sparso e di moderata intensità, in mattinata più presenti ad ovest, a seguire più ad est, nelle ore pomeridiane. Venti pertanto da ovest nord ovest, sul chietino nord orientali, anche vivaci lungo il vastese. Temperature in diminuzione, con dei valori in serata attorno ai +10/+11°c ad 850 hpa. Domenica, al momento, la giornata appare con tempo orientato sull’instabilità. Possibilità di precipitazioni soprattutto sulle aree centro est della regione. Meglio verso la Marsica e carseolano. Venti da nord est moderati, con dei rinforzi sulle coste e sulla provincia di Chieti. Temperature in diminuzione con circa +6°c ad 850 hpa. Lunedì, giornata che al momento appare buona. Solo qualche stratificazione di passaggio potrà trovare spazio. Venti tra deboli e moderati da est nord est e temperature stazionarie sul versante orientale, in aumento di un paio di gradi sull’aquilano. Martedì 1 Ottobre, anticiclone in rinforzo lungo la nostra penisola. In Abruzzo, cielo poco nuvoloso su tutta la regione. Venti deboli da ovest sull’ entroterra, da est altrove e temperature in leggero aumento ancora (+10/+12°c ad 850 hpa). Mercoledì, giornata con cielo tra poco nuvoloso e variabile. Venti da sud ovest sull’aquilano, da sud est altrove e temperature in lieve salita ancora di almeno un paio di gradi (+14/+15°c ad 850hpa).

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS