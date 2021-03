Il meteo in Abruzzo 26 marzo – 1 aprile: condizioni generalmente buone, a parte qualche sporadico fenomeno di passaggio

Le fredde correnti dal nord Europa, hanno lasciato finalmente spazio ad una rimonta anticiclonica su buona parte della nostra penisola, ove anche le temperature, soprattutto nei valori massimi, sono aumentati di diversi gradi. Nei prossimi giorni, a parte qualche possibile fenomeno molto sporadico, le condizioni tuttavia appaiono buone. Anche la colonnina di mercurio sembra che vorrà aumentare specie dall’inizio della prossima settimana, che è oltretutto quella Santa. Intanto Venerdì 26 Marzo, al mattino, il cielo si presenterà poco nuvoloso ovunque. Possibilità di gelate al mattino nelle aree interne. Qualche addensamento nel corso del pomeriggio, associato a qualche pioggia di debole entità, tra i monti della Laga, Gran Sasso, Majella ed area del parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Venti deboli occidentali sull’aquilano, orientali sulle coste e l’immediato entroterra. Sabato, nuvolosità variabile, ma con scarse possibilità di precipitazioni. Venti da ovest sud ovest, tra deboli e moderati con possibile effetto foehn lungo le aree orientali. Temperature senza variazioni di rilievo ( circa +4°c ad 850 hpa). Domenica delle Palme, bello al mattino, qualche innocuo addensamento nel corso del pomeriggio, ma anche qui con scarse possibilità di precipitazioni. Temperature in aumento, ventilazione da ovest nell’entroterra, da est sui versanti rivolti verso l’adriatico. Lunedì Santo, situazione molto simile al giorno precedente, a parte i venti che spireranno dai quadranti settentrionali, ed un possibile lieve calo dei valori massimi, ma nulla di rilevante. Geopotenziali che comunque sia, saranno in aumento ( DAM 576-580). Martedì Santo, giornata che al momento appare bella e soleggiata, a parte qualche stratificazione di passaggio nelle ore pomeridiane. Temperature in leggera salita, venti deboli dai quadranti orientali. Mercoledì Santo, non cambierà granchè, sempre cielo poco nuvoloso per qualche stratificazione pomeridiana, temperature stazionarie, venti da ovest nell’aquilano, da est altrove. Infine Giovedì Santo, primo Aprile, che sembra lo stesso una buona giornata con qualche addensamento sparso nel pomeriggio ove sarà possibile qualche debole pioggia nell’area meridionale della regione, prima di sera. Temperature stazionarie, ventilazione dai quadranti orientali, tra deboli e moderati.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS