Le condizioni meteo sono cambiate, in quanto la circolazione depressionaria, che ci teneva stretto con un tempo decisamente autunnale dalla mattina alla sera e dalla sera al mattino, ha lasciato il passo ad una situazione classica di questo periodo, con cielo poco nuvoloso al mattino, mentre dei rovesci, anche a carattere temporalesco, si presentano nel corso del pomeriggio, qua e là, soprattutto sui comparti montani. Queste condizioni meteo a come sembra, continueranno anche nei prossimi giorni, sulla nostra regione, anche se a come sembra, nella prossima settimana, l’ instabilità pomeridiana potrà un pochino accentuarsi. Intanto, Venerdì 26, al mattino il cielo si mostrerà poco nuvoloso, mentre dal primo pomeriggio, delle formazioni cumuliformi si presenteranno sulle zone interne. Possibilità di rovesci e qualche temporale sull’aquilano. Venti da est, tra deboli e moderati e temperature stazionarie (valori tra i +11 ed i +13°c ad 850 hpa). Sabato, non cambierà granchè, situazione molto simile al giorno precedente. Domenica, sempre avvio abbastanza buono ovunque, mentre le solite formazioni cumuliformi torneranno ad apportare dei rovesci anche temporaleschi nelle ore pomeridiane, più che altro sulla provincia dell’Aquila. Venti da est nord est e temperature senza variazioni di rilievo. Lunedì, a come appare al momento, piogge e temporali appaiono a carattere moderato ed estese su quasi tutta la regione. Ventilazione nord orientale e temperature stazionarie. Martedì, non cambierà granchè nelle ore del pomeriggio, con frequenti rovesci e temporali, sui settori interni, anche forti tra l’alto Aterno ed il carseolano. Venti e temperature senza grandi variazioni. Mercoledì, altra giornata che appare sempre al momento sotto un tempo decisamente instabile con piogge , a carattere di rovesci temporaleschi su gran parte del territorio regionale. Temperature alquanto stazionarie e venti sempre dai quadranti orientali. Giovedì 1 Giugno, ingresso dell’estate meteorologica, vede ancora la possibilità di un tempo instabile nel corso delle ore pomeridiane. Venti da nord est, moderati e temperature in lieve flessione sul versante orientale (+8/+10°c tra est ed ovest ad 850 hpa).

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS