Il meteo in Abruzzo 26 agosto – 1 settembre: instabilità pomeridiana spesso presente su buona parte della regione

Anche il mese di Agosto si appresta a lasciarci, per dare spazio all’ingresso di Settembre, che a sua volta, con il giorno 1, vedrà l’inizio dell’autunno meteorologico, in attesa dell’equinozio che quest anno cadrà il giorno 23. Nei prossimi giorni a quanto sembra, le condizioni tenderanno ad essere orientate su una certa instabilità, specie pomeridiana. Le temperature invece si manterranno tuttavia un pochino oltre le medie del periodo in essere. La giornata di Venerdì 26, al mattino il cielo si presenterà poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. Tendenza ad un aumento di quest ultima da metà giornata, ove non si escludono dei rovesci nelle aree interne. Ventilazione moderata, in genere da nord; temperature stazionarie. Sabato, sulle aree aquilane, già dal mattino potranno esserci delle formazioni nuvolose, con dei fenomeni a carattere di rovescio a seguire. Nel corso del pomeriggio ed in serata, le piogge potranno estendersi anche verso le coste. Ventilazione dai quadranti orientali moderati, più da nord ovest sull’aquilano; temperature senza variazioni di rilievo. Domenica, mattinata con delle velature, ma da metà giornata, saranno possibili delle precipitazioni a carattere moderato in estensione ovunque nel pomeriggio, in qualche caso forti su Majella ed alto Sangro in serata. Venti da ovest, nelle aree interne, da est altrove, temperature in lieve discesa. Lunedì, la situazione non cambierà granchè, in quanto nelle ore pomeridiane saranno possibili dei rovesci nelle zone interne sempre di moderata intensità, temperature stazionarie, ventilazione da nord est. Martedì, la situazione rimarrà pressochè immutata, con delle stratificazioni al mattino, ma piogge nel corso del pomeriggio. Venti in genere settentrionali, temperature senza variazioni di rilievo ( valori ad 850 hpa tra i +17 ed i +19°c). Mercoledì, ultimo giorno del mese, tempo un pochino migliore se vogliamo, anche se dei rovesci deboli potranno presentarsi sempre nel corso del pomeriggio, specie sui settori orientali. Venti da ovest sull’aquilano, da est sulle coste e l’immediato entroterra, temperature in leggero aumento nei valori massimi. Infine Giovedì, 1 Settembre, l’autunno meteorologico sembra che potrà iniziare con tempo bello al mattino, ma rovesci moderati in estensione su gran parte del territorio regionale, non mancheranno nelle ore pomeridiane e della prima parte della serata. Temperature stazionarie, venti come il giorno precedente.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS