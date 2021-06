Il meteo in Abruzzo 25 giugno – 1 luglio: tempo generalmente buono, qualche addensamento pomeridiano e caldo

L’ondata di caldo che oramai da giorni ci tiene compagnia, non sembra che vorrà lasciarci presto. Infatti, nel fine settimana, un leggero calo della colonnina di mercurio ci sarà, ma avremo tuttavia valori sui +20°c ad 850 hpa e pertanto farà caldo. Poi, da Lunedì a Mercoledì, potremo assistere ad un nuovo aumento. Insomma per farla breve, nei prossimi 7 giorni, appare possibile che ad 850 hpa, non si andrà al di sotto appunto dei +20°c, quindi con valori massimi su molte zone anche poste a media altitudine, oltre i +30°c. La giornata di Venerdì 25, al mattino, il cielo si presenterà poco nuvoloso, con la possibile presenza ancora di sabbia desertica. Qualche stratificazione ed addensamento soprattutto da ovest nel pomeriggio. Venti da ovest sud ovest, temperature in leggero calo (+21°c ad 850 hpa). Sabato, non cambierà di molto la situazione, cielo che presenterà delle stratificazioni nel corso delle ore pomeridiane con della sabbia in sospensione. Scarse le possibilità di precipitazioni. Ventilazione in genere sempre dai quadranti sud occidentali, temperature senza variazioni di rilievo, con valori massimi oltre i +30°c sulle località poste in basso e fin sui 6/700 m circa. Domenica, nulla di rilevante, situazione sempre orientato su cielo poco nuvoloso e soprattutto caldo, venti nelle aree interne da ovest sud ovest; più orientali lungo le coste e l’immediato entroterra. Lunedì, cielo poco nuvoloso per tutta la giornata, salvo qualche addensamento nelle aree più interne. Venti come il giorno precedente, temperature in leggero aumento, specie nei valori massimi. Martedì, di nuovo molto caldo, con valori ad 850 hpa, specie sui versanti orientali della regione sui +25°c. Qui pertanto si potranno sfiorare i 40°c di massima. Tuttavia, al momento il cielo appare nuvoloso, con anche qualche breve e debole pioggia sparsa. Ventilazione da sud ovest nell’aquilano, da sud est lungo le coste, specie settori chietini. Mercoledì, tempo migliore, con meno nubi, ma sempre con la possibilità di sabbia sahariana. Temperature pressochè stazionarie, quindi caldo, venti da sud ovest, più da brezza lungo i litorali. Infine uno sguardo a Giovedì 1 Luglio, che sembra un pò meno caldo (+20°c ad 850 hpa), ove saranno possibili delle formazioni nuvolose durante il pomeriggio associati a dei deboli rovesci nell’area marsicana. Venti moderati con qualche rinforzo da ovest, da est lungo le coste.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS