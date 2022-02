Il meteo in Abruzzo 25 febbraio – 3 marzo: week end instabile con piogge e nevicate anche a basse quote

Febbraio si avvia verso la conclusione, con un fine settimana sotto l’insegna del tempo molto instabile per dei fenomeni a carattere moderato, nevose fino a quote collinari. A seguire si andrà verso un leggero miglioramento, anche se le temperature rimarranno un pò basse, proprio con l’esordio della primavera meteorologica che avverrà il primo Marzo. Quindi, Venerdì 25, al mattino il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Delle stratificazioni saranno presenti nel corso del pomeriggio, mentre qualche addensamento sui settori occidentali, non mancheranno verso sera. Venti deboli da ovest sull’aquilano, da est sulle coste e l’immediato interno. Temperature in lieve calo nei valori massimi, stazionarie o in leggero aumento in quelle massime. Tempo in peggioramento durante la notte con l’arrivo dei fenomeni e quota neve in calo da circa 1300 m ai 700 m di Sabato mattina. Rinforzo dei venti da nord est. Pertanto la giornata di Sabato, vedrà delle precipitazioni moderate, con delle nevicate fin sui 500 m circa. Venti moderati con dei rinforzi da nord est, temperature in diminuzione con dei valori ad 850 hpa intorno ai -4°c. Sempre molta instabilità nel corso della notte su Domenica, che ancora vedrà dei fenomeni, nevose oltre i 300 m, specie sui versanti orientali. Un pochino meglio andrà tra il carseolano e la Marsica occidentale. Ventilazione da nord est, moderata con qualche rinforzo là dove esposto. Colonnina di mercurio in diminuzione ancora (-5°c ad 850 hpa). Lunedì, nuvoloso soprattutto sui versanti centro orientali,ove non si esclude qualche precipitazione, ma tempo in generale miglioramento a partire da ovest. Ancora un pò di freddo, con valori ad 850 hpa tra i -2°c ed i -4°c. Venti moderati da est. Martedì, primo Marzo e primo giorno della primavera meteorologica come già accennato, di nuovo della nuvolosità irregolare, specie sulla parte centro orientale della regione, ove non mancherà qualche nevicata sparsa fino a quote molto basse. Venti tra deboli e moderati da nord est, temperature stazionarie o in lieve flessione. Mercoledì, situazione in miglioramento, ove anche le temperature torneranno a salire di qualche grado. Venti tra deboli e moderati nord orientali; temperature in aumento di alcuni gradi ( tra +1/+2°c ad 850 hpa). Infine Giovedì, al momento le condizioni appaiono buone, con cielo poco nuvoloso salvo degli addensamenti sparsi nel pomeriggio. Venti deboli da ovest nell’aquilano, da est sulle altre province; temperature press a poco stazionarie.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS