Tempo sempre instabile per il passaggio di un nocciolo di aria fredda, la quale ha apportato delle nevicate fino a circa 800 m sull’aquilano, nella giornata di Mercoledì 24. Per farla breve, nei prossimi giorni si prospettano delle condizioni sempre orientate sull’instabilità con delle piogge e qualche nevicata sui rilievi a quote superiori ai 1500 m circa. Poi, tuttavia le temperature andranno aumentando di diversi gradi. Intanto Giovedì 25, giorno della festa della liberazione, il cielo si mostrerà tra poco nuvoloso e variabile sulle aree interne, ma con la tendenza ad un aumento di quest ultima associato a dei rovesci che appaiono ben organizzati, che da ovest saranno in estensione verso est. Neve oltre i 1500 m. Venti dai quadranti orientali e temperature in aumento (+4/+5°c ad 850 hpa). Venerdì, altra giornata all’insegna del tempo instabile, con dei rovesci nel corso della giornata, specie nelle ore pomeridiane. Venti meridionali e temperature pressochè stazionarie o in lieve aumento. Sabato, temperature in aumento per le correnti meridionali , con dei valori tra i +7 ed i +8°c, tra est ed ovest della nostra regione. Cielo irregolarmente nuvoloso, con qualche fenomeno a carattere di rovescio nel corso del pomeriggio. Domenica, giornata che appare mite un pò ovunque, ed dove solo delle stratificazioni di passaggio saranno presenti. Venti da sud e temperature in aumento (+9/+11°c ad 850 hpa). Lunedì, cielo poco nuvoloso al mattino, mentre qualche addensamento pomeridiano sarà possibile associato a qualche pioggia su alto Aterno e carseolano, nel pomeriggio. Venti da sud est, moderati e temperature ancora in aumento, con dei valori alla quota di 1500 m in libera atmosfera tra i +12 ed i +14°c. Pertanto mite. Martedì, altra giornata che al momento appare buona, con il cielo poco nuvoloso solo per via delle velature di passaggio. Venti da sud e temperature stazionarie. Infine uno sguardo a Mercoledì 1 Maggio, ove non si esclude un guasto delle condizioni meteo con nubi e piogge moderate. Venti da ovest sud ovest e temperature in flessione, nei valori massimi.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS