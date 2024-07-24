L’anticiclone sta per tornare su buona parte dell’Europa occidentale. In verità è tra sub tropicale ed anche un pò azzorriano, ma farà caldo anche sulle nostre aree come vedremo qui di seguito. Insomma Luglio si chiuderà con tempo piuttosto stabile e soleggiato e la colonnina di mercurio in aumento. Pertanto Giovedì, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso al mattino. Tendenza ad un aumento della nuvolosità nelle ore pomeridiane. Scarse o nulle le possibilità di precipitazioni. Venti da est nord est, moderati. Venerdì, alta pressione sempre più in rinforzo sulla nostra penisola. Pertanto cielo poco nuvoloso ovunque sulla nostra regione al mattino, mentre della nuvolosità andrà formandosi nelle ore a seguire. Venti da est nord est e temperature in lieve salita (+22/+24°c ad 850 hpa). Sabato, geopotenziali in aumento (DAM 588-592) e pertanto cielo poco nuvoloso per l’intera giornata con qualche addensamento nel corso del pomeriggio. Venti dai quadranti orientali e temperature pressochè sui valori del giorno precedente, o con i valori massimi in aumento. Domenica, giornata non molto diversa, anche se le temperature potranno aumentare di qualche grado ancora (+24/+26°c ad 850 hpa). Venti da nord ovest sulle aree interne, da nord est altrove. Lunedì, geopotenziali ancora in aumento (DAM 592-596) e per cui tempo stabile, soleggiato e caldo. Non sarà da escludere qualche nube sui rilievi, ma nulla di che. Martedì, nulla di diverso sempre condizioni di cielo poco nuvoloso per l’intera giornata. Ventilazione nord orientale. Infine Mercoledì 31, ultimo giorno del mese, con tempo sempre soleggiato dappertutto. Venti come il giorno precedente e temperature senza variazioni di rilievo.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS