Un robusto anticiclone posizionato sulla penisola iberica, sta lambendo anche l’ Italia, con la parte orientale. E c’è da dire, che la situazione sembra al momento destinata a durare ancora per tutto il periodo in questione di quest’articolo. La giornata di Giovedì, vedrà tempo generalmente bello e soleggiato per l’intera giornata. Sarà possibile qualche brinata al mattino nelle vallate poste nell’interno così come dei banchi di nebbia. Venti deboli con qualche rinforzo da est nord est e temperature senza grosse variazioni di rilievo (+7°c ad 850 hpa). Venerdì, giornata molto simile alla precedente, lieve diminuzione termica. Sabato, un pò più fredda con della nuvolosità sparsa verso il chietino e possibilimente sulle restanti zone costiere. Qualche debole fenomeno sul vastese. Venti moderati dai quadranti orientali e temperature in diminuzione (+1°c ad 850 hpa). Domenica, cielo poco nuvoloso ovunque, gelate al mattino nelle conche, venti da est nord est, di debole entità. Temperature pressochè stazionarie. Lunedì, nulla di rilevante se non un leggero aumento delle temperature massime (+3/+4°c ad 850 hpa). Ventilazione da ovest nord ovest sull’aquilano, da est nord est altrove. Martedì, cielo sempre poco nuvoloso, per via di qualche stratificazione di poco conto nel pomeriggio. Venti deboli come il giorno precedente, temperature in aumento, specie nei valori massimi con circa+6°c ad 850 hpa. Mercoledì, al momento sembra possibile della nuvolosità variabile, ma senza precipitazioni. Ventilazione da sud ovest sulle aree interne, da est sulle coste e l’immediato entroterra. Temperature in leggera flessione.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS