Stiamo giungendo alla fine del mese di Agosto e tutta la penisola, è sotto un campo anticiclonico sub tropicale, o nord africano che ha apportato finora dei valori massimi attorno ai +40°c in alcuni luoghi come la Toscana. In Abruzzo, caldo ovunque , ma con l’apporto dei venti nord orientali, le temperature al momento sono un pò più basse di quelle appena citate. Nei prossimi giorni, continueremo ancora ad avere tempo soleggiato ove anche la colonnina di mercurio potrà salire ancora, ma da Domenica, per via dell’arrivo di correnti nord atlantiche, le quali scaveranno un minimo depressionario sul golfo del Leone e che si porterà verso il tirreno centrale a seguire. Quest ultima, darà luogo a tempo decisamente perturbato, ad iniziare dal nord e successivamente anche da noi. Pertanto, Venerdì 25 Agosto, al mattino il cielo si presenterà poco nuvoloso, mentre qualche locale addensamento sarà possibile sulle aree interne nel pomeriggio. Venti nord orientali e temperature pressochè stazionarie (+22/+25°c ad 850 hpa). Sabato, non cambierà granchè la situazione, in quanto le condizioni meteo rimarranno molto simili al giorno precedente. Venti da nord est e temperature senza variazioni di rilievo. Domenica, come già accennato, la saccatura inizierà a prendere piede tra Spagna e Francia, fino al golfo del Leone. La giornata, in Abruzzo, vedrà tempo discreto al mattino, mentre delle stratificazioni e della nuvolosità irregolare, sarà presente nel pomeriggio ed a seguire verso sera. Venti da ovest, possibile foehn sull’area costiera e temperature generalmente in lieve aumento, specie ad est, rispetto ai giorni precedenti. Colonnina di mercurio che tenderà a scendere dalla serata, ad iniziare da ovest. Lunedì, possibili rovesci sparsi a macchia di leopardo, se vogliamo per l’intera giornata, da ovest ad est. Saranno a carattere moderato tra carseolano e marsicano. Venti tra moderati e a tratti forti da ovest sud ovest, favonio sulle coste; temperature in diminuzione progressiva da ovest verso est, tant’è che in serata potranno esserci valori ad 850 hpa tra i +9 ai +12°c rispetto ai +14/+20°c del mattino. Pertanto un calo sensibile. Martedì, cielo generalmente nuvoloso, con frequenti precipitazioni, moderate per buona parte della giornata soprattutto sull’aquilano. Venti moderati da sud ovest, temperature massime in diminuzione (+11/+13°c ad 850 hpa). Mercoledì, tempo spiccatamente variabile su tutta la regione, ove tuttavia qualche fenomeno potrà essere in agguato. Ventilazione da ovest sull’aquilano, da est altrove e temperature massime in lieve aumento. Infine Giovedì 31 Agosto, precipitazioni sull’aquilano, cielo altrove con una spiccata variabilità. Venti molto simili al giorno prima e temperature stazionarie (+14/+16°c ad 850 hpa).

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS