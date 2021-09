Il meteo in Abruzzo 24 – 30 settembre: fine settimana simil estivo, poi spazio per qualche rovescio

Questo primo frangente della nuova stagione autunnale, appare con dei connotati estivi, se vogliamo dirla tutta. Infatti avremo condizioni di cielo tra poco nuvoloso e variabile nel fine settimana, ma appunto con temperature molto oltre le medie del periodo in essere. A seguire, invece, non saranno da escludere dei possibili rovesci sparsi come vedremo tra poco. Intanto Venerdì 24, al mattino, a parte qualche formazione nebbiosa nelle vallate nottetempo ed al primo mattino, il cielo sarà praticamente sereno o poco nuvoloso ovunque. Situazione che continuerà per tutta la giornata. Temperature in aumento rispetto al giorno precedente, di un paio di gradi (+16°c ad 850 hpa). Ventilazione tra debole e moderata da est sulle aree orientali, da ovest nell’aquilano. Sabato, geopotenziali in aumento ( DAM 584 – 588),per la spinta dell’anticiclone sub tropicale, cielo poco nuvoloso ove solo delle stratificazioni di passaggio saranno presenti nel pomeriggio. Temperature in salita ancora (+18°c ad 850 hpa), sia nei valori minimi che soprattutto nelle massime. Domenica, bello al mattino, ma con della nuvolosità variabile nel pomeriggio ma senza nessuna precipitazione. Venti non molto diversi dal giorno precedente, temperature in aumento, tant’è che alla quota di 1500 m circa in libera atmosfera si avranno valori sui +20°c. Lunedì, il campo altopressorio tenderà ad indebolirsi, tant’è che saranno possibili dei rovesci che potranno risultare più estesi nelle ore pomeridiane su gran parte della regione. Ventilazione da ovest sud ovest nelle zone più interne, da nord est sul versante orientale, più vivaci. Martedì, poche nubi, a parte degli addensamenti nel pomeriggio, scarse o nulle le possibilità di fenomeni. Venti generalmente orientali, tra deboli e moderati, temperature in lieve diminuzione. Mercoledì, nulla di rilevante, con soltanto delle stratificazioni di passaggio nel pomeriggio e nulla più. Qualche banco di nebbia nelle vallate al primo mattino. Venti molto simili al giorno precedente, temperature in lieve aumento nei valori massimi. Infine Giovedì, ultimo giorno di Settembre, in cui si vede la possibilità di piogge a carattere di rovescio lungo il territorio abruzzese per gran parte della giornata. Venti orientali, moderati, temperature in lieve flessione, sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS