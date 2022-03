Il meteo in Abruzzo 24 – 30 marzo: condizioni meteo buone con cielo generalmente poco nuvoloso

L’anticiclone è tornato in grande forma ovunque sulla nostra penisola. Ma c’è da dire che tuttavia, la terra specie al nord e su molte aree del centro in particolare, chiede acqua. Ed al momento, grandi occasioni per delle vere precipitazioni, non si notano all’orizzonte. Pertanto, Giovedì 24, sulla nostra regione, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con delle gelate notturne sulle aree interne. Ventilazione debole con qualche locale rinforzo da est sulle coste e l’immediato entroterra, da ovest sud ovest sull’aquilano. Temperature, in lieve aumento nei valori minimi, un pochino più sensibile in quelli massimi. Venerdì, bello ovunque al mattino, qualche addensamento sparso sulle zone interne nel corso del pomeriggio, ove non sarà da escludere dei deboli e veloci fenomeni prima di sera. Temperature senza variazioni di rilievo (+5/+7°c ad 850 hpa tra est ed ovest), ventilazione non molto diversa dal giorno precedente. Sabato, possibili stratificazioni durante la giornata, venti da sud est, qualche addensamento da stau sui massicci orientali nel pomeriggio e nulla più. Temperature senza variazioni di rilievo. Domenica, della nuvolosità irregolare si alternerà a delle ampie schiarite nel corso della giornata, per una goccia fresca posizionata sulla Sardegna. Scarse o nulle le occasioni per dei fenomeni, venti moderati da est sud est, temperature stazionarie o in leggera diminuzione sul versante orientale. Lunedì, degli addensamenti dal primo pomeriggio, potranno apportare dei deboli ed isolati fenomeni nell’entroterra. Ventilazione orientale, temperature stazionarie (ad 850 hpa valori tra i +3 ed i +5°c, tra est ed ovest). Martedì, cielo tra poco nuvoloso e variabile per l’intero corso della giornata. Venti deboli da ovest nell’aquilano, da est lungo la fascia costiera e l’immediato entroterra; temperature in aumento (+7/+8°c ad 850 hpa). Infine uno sguardo a Mercoledì, che appare al momento con delle precipitazioni in arrivo sull’Abruzzo, a partire da nord, nelle ore pomeridiane, dopo una mattinata generalmente nuvolosa, specie sull’aquilano. Temperature in aumento per i venti da libeccio (+9/+10°c ad 850 hpa).

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS