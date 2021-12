Il meteo in Abruzzo 24 – 30 dicembre: Natale con tempo instabile sul centro nord, non freddo

Ed eccoci a Natale, il quale si profila, quest anno, sotto un tempo che appare con cielo nuvoloso e qualche precipitazione sulla nostra regione. Le temperature per via dei venti da libeccio saranno in aumento, specie sui settori costieri per effetto foehn. A seguire, condizioni di variabilità, con qualche pioggia. Meglio invece per il possibile rinforzo dell’anticiclone sub tropicale verso Giovedì. Intanto, Venerdì 24 Dicembre, vigilia di Natale, al mattino sull’Abruzzo cielo nuvoloso sui settori interni, mentre un pochino migliore sul litorale. Tendenza ad un aumento della nuvolosità anche qui. Non sono escluse delle deboli precipitazioni sull’alto Aterno verso sera. Venti da Libeccio, con foehn sull’adriatico, temperature in leggero aumento ancora, con valori tra i +2 ed i +5°c ad 850hpa tra ovest ed est. Sabato, giorno del Santo Natale, nubi sempre sulle aree interne, con dei fenomeni su alto Aterno, carseolano, Marsica. Meglio ad est, ove saranno presenti delle ampie schiarite. Ventilazione da sud ovest, moderata con dei rinforzi e possibile effetto foehnizzante lungo le coste. Temperature ancora in leggero aumento con punte di +7°c ad 850 hpa sul versante orientale a causa del garbino. Domenica 26, giorno di Santo Stefano, cielo tra variabile e nuvoloso, con la possibilità di piogge nell’aquilano tra deboli e moderate. Temperature pressochè stazionarie e quindi mite, venti da libeccio. Lunedì, spiccata variabilità, ove non mancherà qualche precipitazione a carattere di rovesci sparsi nel corso della giornata. Ventilazione sempre sud occidentale, temperature stazionarie, o in leggera flessione. Martedì, le condizioni rimarranno sempre orientate ad un tempo tra variabile ed irregolarmente nuvoloso con qualche fenomeno tra l’alto Aterno, carseolano e la Marsica. Temperature senza grandi variazioni (+5°c ad 850 hpa), venti da ovest nell’aquilano, da est lungo le coste. Mercoledì, con la possibile rotazione delle correnti da nord est, saranno possibili delle piogge tra il pescarese ed il chietino, a carattere di rovesci tra deboli e moderati. Ventilazione da nord est; temperature in lieve diminuzione. Giovedì, infine, non sarà escluso l’arrivo dell’anticiclone di estrazione sub tropicale, la quale apporterà tempo stabile ovunque con cielo poco nuvoloso, per via delle stratificazioni di passaggio. Venti da nord est, temperature in leggera salita.

Faccio i miei migliori auguri per un Santo Natale a Tutti Voi!

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS