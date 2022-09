Il meteo in Abruzzo 23 – 29 settembre: precipitazioni diffuse soprattutto Domenica, ma anche a seguire

Il giorno 23, ci sarà l’equinozio d’autunno alle ore 03:03. Ma ciò che più ci interessa è l’evolversi della situazione meteo che appare alquanto orientato su un tempo perturbato con piogge a tratti anche forti nella giornata di Domenica ed a seguire in quella di Martedì. Ma vediamo man mano cosa potrà accadere. Intanto Venerdì 23, giorno appunto dell’ingresso dell’autunno astronomico, tempo decisamente bello e soleggiato su tutta la regione. Venti da nord est, temperature in aumento nei valori massimi (+6/+10°c ad 850 hpa tra est ed ovest). Sabato inizierà bene, seguirà della nuvolosità irregolare da ovest, in aumento verso sera. Temperature in aumento, venti moderati da sud. Nella notte tempo in peggioramento con dei fenomeni via via in aumento dai quadranti occidentali. Domenica, giornata all’insegna della pioggia, a carattere tra moderato e forte, su buona parte del territorio regionale. Ventilazione da sud ovest, temperature senza grosse variazioni di rilievo (+11°c ad 850 hpa). Lunedì, tempo perturbato sui settori occidentali, in estensione dal pomeriggio altrove. Precipitazioni moderate in serata quasi ovunque. Venti da sud ovest sull’aquilano, da nord est lungo le coste e l’immediato entroterra. Temperature in aumento con valori fino a circa +14°c ad 850 hpa. Martedì, giornata all’insegna della pioggia a carattere di rovesci moderati. Venti molto simili al giorno precedente, temperature in leggera diminuzione. Mercoledì, situazione in miglioramento, anche se ci sarà spazio per qualche fenomeno sparso. Ventilazione debole dai quadranti orientali, temperature in calo di qualche grado. Giovedì infine, cielo variabile con dei rovesci sulle aree più occidentali della nostra regione. Venti da sud ovest, temperature senza variazioni di rilievo.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS