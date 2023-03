Siamo oramai definitivamente in Primavera, con l’ingresso avvenuto nella serata di Lunedì scorso. Per farla breve, le condizioni meteo saranno orientate su bel tempo almeno fino al week end, poi, a seguire, dal nord Europa, delle correnti legate alla grande struttura depressionaria che entreranno dapprima da ovest ed a seguire più fredde dai quadranti nord orientali, con dell’instabilità, la quale potrà riportare delle nevicate fin sui 700 m circa tra Lunedì e Martedì. Ma cerchiamo di capire la possibile evoluzione. Intanto Giovedì 23 Marzo, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Qualche stratificazione di passaggio sarà presente nel corso del pomeriggio e nulla più. Venti da ovest sull’aquilano, da est altrove, di debole entità e temperature in aumento ancora con dei valori sui +9/+10°c ad 850 hpa. Venerdì, non cambierà granchè, cielo poco nuvoloso e temperature stazionarie se non in leggero aumento, specie nei valori massimi. Sabato, altra giornata di tempo stabile e soleggiato, con qualche addensamento sparso. Venti da ovest sud ovest e possibile foehn lungo le aree orientali. Temperature stazionarie sui valori del giorno prima (+9/+11°c ad 850 hpa). Domenica, giornata discreta, ove tuttavia non mancherà della nuvolosità sparsa. Venti generalmente occidentali, anche se lungo l’area costiera potranno essere più da brezza orientale e temperature in lieve calo. Nella notte su Lunedì, a come sembra ora, qualcosa inizierà a cambiare, con la possibile formazione di un minimo depressionario al centro nord, la quale inizierà a portare dell’instabilità nel corso della giornata appunto di Lunedì, anche da noi. Pertanto, nelle ore del primo mattino, piogge in arrivo da ovest, che pian piano tenderanno ad estendersi su buona parte della regione. Nel pomeriggio e nella serata, rovesci su buona parte del territorio abruzzese. Venti dapprima moderati con dei rinforzi da sud ovest, ruoteranno dal pmeriggio dai quadranti nord orientali, con le temperature che inizieranno a scendere di alcuni gradi. Nella notte la colonnina di mercurio scenderà ancora, con dei valori che ad 850 hpa potranno toccare i -3/-4°c e quindi la quota neve scenderà a circa 700 m. Martedì, correnti da nord nord est, clima freddo (-4°c ad 850 hpa), con dei possibili rovesci, che oltre i 700 m circa e localmente più in basso saranno a carattere nevoso. Tendenza ad un miglioramento dal pomeriggio. Infine uno sguardo a Mercoledì in cui potranno esserci delle gelate notturne sulle conche poste nell’ interno, giornata nel complesso buona con qualche addensamento di poco conto. Temperature massime in lieve aumento.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS