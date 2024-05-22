Continuerà anche nei prossimi giorni, la situazione che stiamo vivendo, con tempo a tratti instabile e delle precipitazioni sparse, talvolta a carattere temporalesco. A come sembra, soprattutto il fine settimana appare piuttosto compromesso come vedremo qui di seguito. Giovedì 23, al mattino condizioni di tempo tutto sommato buone, con il cielo poco nuvoloso. Qualche addensamento sulle aree interne e dei rovesci sparsi, non mancheranno nel corso delle ore pomeridiane. Ventilazione occidentale e temperature in leggero aumento, nei valori massimi. La situazione di Venerdì, invece, appare migliore, con il cielo poco nuvoloso al mattino e qualche addensamento di poco conto nel pomeriggio. Scarse le possibilità di precipitazioni. Venti sempre da ovest, specie sui settori interni, da est altrove e temperature pressochè stazionarie (+11/+12°c ad 850 hpa). Sabato, delle infiltrazioni atlantiche, inizieranno ad apportare un guasto su varie zone della penisola e quindi anche in Abruzzo. Il cielo si mostrerà generalmente nuvoloso dal mattino, con delle piogge sparse inizialmente sui settori aquilani, mentre a seguire i fenomeni tenderanno ad espandersi verso levante. Precipitazioni anche nel corso del pomeriggio e della serata. Ventilazione da ovest nord ovest e temperature in calo (+7/+9°c ad 850 hpa). Domenica, ancora spazio per delle precipitazioni a carattere di rovescio per buona parte della giornata. Ventilazione da nord est e temperature in lieve ripresa, nei valori massimi. Eccoci a Lunedì, con il tempo un pochino migliore, ma tuttavia troverà sempre spazio della nuvolosità pomeridiana sulle aree montuose dell’interno, associata a dei rovesci di debole intensità. Ventilazione occidentale sulle aree interne, da est sulle coste e l’immediato entroterra. Temperature in aumento. Martedì, dopo un avvio discreto, non mancheranno dei rovesci nelle ore pomeridiane piuttosto ben organizzate, su gran parte della regione. Ventilazione non molto diversa dal giorno precedente e temperature stazionarie. Infine uno sguardo a Mercoledì, che al momento non sembra molto diversa dal giorno precedente. Temperature in lieve aumento (+14/+15°c ad 850 hpa).

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS