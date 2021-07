Il meteo in Abruzzo 23 – 29 luglio: tempo nel contesto buono con temperature in aumento

Le condizioni meteo, già da qualche giorno sono migliorate lungo la nostra regione, anche se dei sporadici rovesci si fanno vedere nel corso delle ore pomeridiane sui settori inerni. C’è subito da dire, intanto, che l’anticiclone africano tornerà a dominare la scena nei prossimi giorni con valori che già dal week end potranno toccare i +24/25°c ad 850 hpa. Più fresco, se così vogliamo dire, da Martedì pomeriggio ove potrà trovare spazio qualche fenomeno. Intanto Venerdì 23 Luglio, il cielo si mostrerà poco nuvoloso lungo tutta la regione. Qualche addensamento a seguire nel corso del pomeriggio, ma con scarse occasioni per dei fenomeni. Venti da nord ovest, deboli con dei rinforzi nelle aree interne, da est nord est lungo le coste; temperature in lieve aumento nei valori massimi. Sabato, solo qualche stratificazione di passaggio sarà presente. Temperature in aumento sia nei valori minimi che in quelle massime (+24°c ad 850 hpa), ventilazione non molto diversa dal giorno precedente. Domenica, giornata molto calda, con cielo poco nuvoloso al mattino, mentre degli addensamenti andranno formandosi iniziando da ovest dal primo pomeriggio. Venti sud occidentali, probabilmente solo lungo l’area costiera ci saranno delle brezze da est. Lunedì sarà possibile della nuvolosità a carattere irregolare, ma con scarse possibilità di fenomeni. Ventilazione da sud ovest, moderata con dei rinforzi nell’aquilano, più orientale lungo le coste e temperature in leggero aumento ancora (+26°c ad 850 hpa). Quindi molto caldo. Martedì, lieve flessione dell’anticiclone, mentre delle infiltrazioni nord atlantiche potranno apportare oltre a della nuvolosità più compatta, anche delle precipitazioni sulle aree dell’alto aquilano, carseolano e marsicano nel pomeriggio. Venti generalmente da sud ovest, temperature in calo di qualche grado ad iniziare dai settori occidentali. Mercoledì, tempo migliore, poche nubi, temperature stazionarie con valori ad 850 hpa intorno ai +20°c massimo. Ventilazione da ovest nell’aquilano, da est sul versante adriatico. Infine uno sguardo a Giovedì, che appare al momento sempre bello e soleggiato ovunque, temperature in lieve rialzo, venti orientali.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS