Il meteo in Abruzzo 23 – 29 giugno: tempo stabile e sempre caldo

Fa molto caldo in questi giorni, con la colonnina di mercurio che in molte località ha sfiorato i 40°c in alcune località poste a basse quote. Ed a quanto pare, le condizioni meteo vorranno ancora continuare in questa direzione, almeno nel periodo che stiamo trattando in questo articolo. Anzi, attorno a Lunedì 27, non saranno esclusi valori, sempre alla quota di circa 1500 m in libera atmosfera, fin sui +27/+28°c su alcune aree della nostra regione. Davvero troppo. Intanto Giovedì 23, al mattino, cielo poco nuvoloso su tutta la regione. Con il passare delle ore, della nuvolosità stratificata sopraggiungerà da ovest, con qualche addensamento di poco conto. Sarà possibile della sabbia desertica in sospensione. Ventilazione generalmente da sud ovest, da est lungo le coste; temperature in lieve calo nei valori massimi. Venerdì, non cambierà granchè, stabilità atmosferica su tutto il territorio abruzzese, venti press a poco come il giorno precedente; temperature senza grandi variazioni di rilievo (+21/+22°c ad 850 hpa). Sabato, altra giornata con tempo buono, poco nuvoloso al mattino, sempre delle stratificazioni nel corso del pomeriggio, con qualche addensamento passeggero. Temperature stazionarie, ventilazione moderata da ovest sud ovest nell’aquilano, da est lungo le aree costiere. Domenica, giornata sempre sotto tempo stabile con qualche stratificazione e nulla più. Ventilazione e temperature molto simili al giorno precedente, o con i valori massimi in lieve aumento. Lunedì, al momento appare con un nuova salita della colonnina di mercurio, di vari gradi. Infatti ad 850 hpa, saranno possibili dei valori tra i +27/+28°c. Pertanto in diverse località si potranno superare i 40°c di massima. Venti tra deboli e moderati da sud. Cielo tra poco nuvoloso e a tratti con della nuvolosità di poco conto. Possibilità di sabbia desertica in sospensione. Martedì, una goccia fresca ed instabile potrà apportare dei temporali al nord Italia, mentre la situazione sembra rimanere sempre come nei giorni precedenti sulla nostra regione. Ventilazione da sud, temperature in lieve diminuzione nei valori massimi, specie sulle aree poste a nord ovest. Infine Mercoledì, ove al momento la situazione appare con cielo poco nuvoloso e temperature in leggera discesa ancora, ma sempre caldo (+21/22°c ad 850 hpa). Venti da nord est, moderati con qualche rinforzo.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS