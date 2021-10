Il meteo in Abruzzo 22 – 28 ottobre: spazio per qualche rovescio, clima non freddo

Il campo anticiclonico va indebolendosi in queste ore anche sulla nostra regione, per delle infiltrazioni atlantiche che hanno apportato un rinforzo dei venti occidentali. Nei prossimi giorni, appaiono possibili dei fenomeni, a carattere sparso, alternato a delle schiarite come vedremo qui di seguito. Intanto Venerdì 22, al mattino, il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, con degli addensamenti più cospiqui nel corso del pomeriggio. Scarse o nulle le precipitazioni, se non sulle aree più occidentali del parco nazionale d’Abruzzo. Ventilazione moderata, con dei rinforzi verso est da ovest sud ovest, temperature senza variazioni di rilievo (+11°c ad 850 hpa). Sabato, non saranno da escludere dei fenomeni tra deboli e moderati ed a carattere di rovescio nel corso delle ore pomeridiane, sull’aquilano in particolare. Venti in rotazione da nord est, tra deboli e moderati; temperature in lieve calo dal pomeriggio. Domenica, un minimo depressionario si troverà a sud della Sicilia, il quale apporterà del tempo più chiuso sulle aree centro orientali della regione, ove non si esclude qualche debole fenomeno a carattere di rovescio. Tendenza ad un miglioramento nel corso del pomeriggio. Venti da est nord est, moderati, temperature in diminuzione (+8°c ad 850hpa), comunque non freddo. Lunedì, cielo variabile, con della nuvolosità in aumento verso sera, con dei fenomeni moderati sull’alto vastese. Ventilazione da est, moderato, temperature stazionarie. Martedì, saranno possibili dei rovesci moderati per gran parte della giornata sulle aree poste ad est, specie lungo le coste. Altrove, cielo pressochè variabile, ma con scarse occasioni per dei fenomeni. Temperature in calo di qualche grado con valori ad 850 hpa tra i +6 ed i +9°c. Mercoledì, sarà possibile della nuvolosità, ma con scarse occasioni per delle piogge. Ventilazione da nord est, piuttosto vivace lungo le aree costiere, temperature senza variazioni di rilievo. Infine eccoci a Giovedì, ove le condizioni meteo appaiono migliori, con cielo poco nuvoloso solo per delle stratificazioni di passaggio. Venti sempre nord orientali, moderati lungo le coste, temperature in lieve aumento nei valori massimi.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS