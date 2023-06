L’estate astronomica è appena entrata con l’anticiclone nord africano a farla da padrona. Presenza di sabbia sahariana in sospensione e temperature piuttosto elevate, sono il quadro di queste ore. Ancora caldo nella giornata di Giovedì, poi dal pomeriggio di Venerdì, le temperature, seppur di poco inizieranno a diminuire e della nuvolosità comincerà a presentarsi lungo i nostri rilievi. Qualche rovescio Sabato,meglio la Domenica, come anche i giorni a seguire. Ma vediamo l’evoluzione passo passo. Giovedì 22 Giugno, tempo stabile con qualche stratificazione di passaggio e della sabbia desertica in sospensione non sarà da escludere. Ventilazione generalmente da sud ovest, debole, mentre da est lungo la fascia costiera. Temperature ancora in aumento con dei valori ad 850 hpa attorno ai +24/+25°c. Pertanto sulle aree di bassa quota, si potranno toccare i +38°c circa. Venerdì, ancora molto caldo nella prima parte della giornata. Cielo tra poco nuvoloso e variabile nell’intero corso della giornata. Venti da sud ovest, un pochino di brezza lungo le coste da est. Le temperature tenderanno a scendere di qualche grado nella seconda parte della giornata, ma sempre caldo. Sabato, rotazione dei venti da nord est, con della nuvolosità che andrà formandosi sulle aree centro orientali da metà giornata associati a dei rovesci, anche temporaleschi. I fenomeni andranno estendendosi verso ovest prima di sera. Temperature in calo, con dei valori tra est ed ovest tra i+13 ed i +15°c ad 850 hpa. Domenica, cielo per lo più poco nuvoloso ovunque, ventilazione sempre nord orientale, piuttosto vivace sulle coste e sul chietino. Temperature stazionarie. Lunedì, altra giornata che appare sostanzialmente buona, su tutto il territorio regionale. Venti dai quadranti orientali e temperature pressochè stazionarie, con dei valori attorno ai +14°c alla quota di circa 1500 m in libera atmosfera. Martedì, altra giornata molto simile alla precedente, con il cielo con poche nubi. Scarse le occasioni per dei fenomeni. Le temperature invece torneranno a salire di vari gradi (+15/+16°c ad 850 hpa). Mercoledì, l’anticiclone tenderà a rinforzarsi. Bel tempo e temperature ancora in aumento. Ventilazione debole orientale.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS