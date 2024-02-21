A come sembra, siamo dinanzi ad un cambio della situazione meteo su tutto il bacino del mediterraneo occidentale. E’ chiaro che non avremo delle condizioni orientate su freddo e neve, ma tuttavia a come sembra, il campo anticiclonico tenderà a farsi da parte, lasciando spazio a dei rovesci, che in montagna saranno nevosi. Nel corso della settimana prossima, invece, potremo assistere ad una sciroccata piuttosto decisa, nella giornata di Mercoledì come vedremo qui di seguito. Intanto, Giovedì 22, al mattino, cielo poco nuvoloso, ma con della nuvolosità, sempre di passaggio a carattere irregolare, alternata a delle schiarite. Venti da ovest, tra deboli e moderati, con qualche rinforzo locale e leggero foehn verso est. Temperature massime in aumento (+4/+5°c ad 850 hpa). Venerdì, cielo nuvoloso sulle aree interne, con dei rovesci sull aquilano, discrete le condizioni altrove, specie lungo le aree prospicienti le coste, venti da sud ovest, moderati con dei rinforzi e temperature stazionarie. Sabato, sempre correnti sud occidentali, legate alla depressione nord atlantica, con qualche rovescio sparso nel corso della giornata. Saranno possibili delle nevicate aatorno ai 1300 m circa. Venti pertanto da ovest sud ovest, moderati con qualche rinforzo e temperature in diminuzione con dei valori ad 850 hpa, sui +1/+2°c. Domenica, al momento appare prevalere una certa variabilità, quindi nuvoloso alternata a delle schiarite ed anche la possibilità di qualche rovescio locale. Ventilazione da nord nord est e temperature in lieve salita nei valori massimi. Lunedì, cielo nuvoloso nelle aree interne, con dei rovesci a seguire su tutto l’aquilano, meno altrove. Venti di nuovo da sud ovest, moderati con dei rinforzi là dove esposto e temperature in aumento (+4/+6°c ad 850 hpa). Martedì, saranno possibili delle precipitazioni moderate su buona parte della nostra regione. Neve oltre i 1600 m circa. Venti da ovest sud ovest e temperature in leggera flessione. Mercoledì, invece appare al momento con delle correnti da sud, scirocco che farà alzare di un pò le temperature (+7/+9°c ad 850 hpa). Cielo variabile associato a delle ampie schiarite per l’intera giornata. Venti moderati a tratti forti meridionali.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS