L’instabilità che ci ha tenuti compagnia per qualche giorno, è traslato verso levante, lasciando già spazio al ritorno di condizioni anticicloniche su tutta Italia. Anche le temperature torneranno a salire di alcuni gradi come vedremo qui di seguito. Un nuovo guasto (se così vogliamo chiamarlo), sembra possibile nel corso delle giornate di Lunedì e Martedì con dei possibili rovesci a carattere temporalesco ed un calo termico, che tuttavia per un paio di giorni appunto, potrà tornare si e no sui valori del periodo in essere. Intanto Giovedì 22, al mattino, cielo sereno o poco nuvoloso. Non si escludono dei banchi di nebbia nelle vallate poste all’interno. Tendenza a degli addensamenti sparsi ove sarà possibile qualche debole fenomeno prima di sera. Ventilazione da est nord est e temperature in aumento nei valori massimi (+20/+22°c ad 850 hpa). Venerdì, non cambierà granchè la situazione. Nuvolosità sparsa sulle zone interne nel pomeriggio, ma con scarse occasioni per dei fenomeni. Venti nord orientali, temperature pressochè senza variazioni di rilievo. Sabato, giornata che si preannuncia buona ed anche calda, ove appunto la colonnina di mercurio tenderà a salire di qualche grado ancora. Ventilazione sempre orientale. Domenica, altra giornata calda e soleggiata su tutta la regione. Le temperature massime potranno toccare dei valori attorno ai +35/+36°c sulle aree poste a medio bassa quota. Venti da nord est. Come già accennato, Lunedì, il campo anticiclonico tenderà ad indebolirsi lungo la nostra penisola. Dai Balcani, giungeranno delle correnti instabili legati ad una depressione che potrà allungarsi dal Mar Nero, Turchia e Grecia. Sull’Abruzzo, tuttavia, condizioni di tempo bello al mattino, mentre delle formazioni cumuliformi, andranno formandosi nel corso del primo pomeriggio, legati a qualche rovescio, anche temporalesco sulle zone interne, specie tra il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e l’alto Sangro. Venti da est, temperature in lieve diminuzione nella seconda parte della giornata. Martedì, poche nubi al mattino, peggioramento dal pomeriggio, con dei rovesci e temporali fino a sera, specie sulle aree interne. Venti dai quadranti orientali, temperature in diminuzione. Infine Mercoledì, che anche appare molto simile al giorno precedente e quindi bello al mattino, mentre potranno seguire dei temporali da metà pomeriggio verso sera. Temperature in leggero aumento nei valori massimi, ventilazione da est nord est.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS