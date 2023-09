Siamo dinanzi ad un vero e proprio guasto delle condizioni meteo, per via di un ampia saccatura nord atlantica la quale già da Giovedì, entrerà verso la nostra penisola, associato a dei fenomeni, che via via si faranno piuttosto accentuati nel fine settimana. Anche le temperature diminuiranno di diversi gradi. Ma vediamo l’evoluzione che ci aspetta man mano nei prossimi giorni. Giovedì 21, il cielo sarà generalmente nuvoloso per l’intera giornata, con la possibilità di precipitazioni sull’aquilano durante il mattino, in estensione, anche a carattere tra moderato ed a tratti forte sul resto della regione, un pò meno lungo le aree costiere. Venti in rinforzo da sud ovest, temperature in lieve diminuzione (+12/+14°c ad 850 hpa). Venerdì, nuvolosità irregolare, su tutta la regione, piogge più presenti sulla provincia dell’Aquila. Venti da sud ovest, con possibile foehn lungo le zone orientali e le coste, temperature in aumento con dei valori ad 850 hpa tra i +16 ed i +19°c tra ovest ed est. Sabato, giorno dell’equinozio d’autunno alle ore 08:49, la giornata sarà all’insegna della pioggia su tutto il territorio regionale, di moderata intensità. Venti da sud ovest sull’aquilano, da est nord est altrove e temperature in calo (+11/+12°c ad 850 hpa). Domenica, le correnti saranno ruotate da est nord est, lasciando spazio a delle correnti più fresche (+7/+10°c ad 850 hpa). Precipitazioni quasi ovunque, più presenti e di moderata intensità sulla parte centro orientale. Qualche schiarita su marsicano, carseolano nella seconda parte della giornata. Venti moderati con dei rinforzi da est nord est. Lunedì, nuvolosità irregolare sull’aquilano, più chiuso su teramano, pescarse e chietino, ove saranno possibili delle piogge a carattere di rovescio, che insisteranno fino a tardo pomeriggio sul chietino. Tendenza a generale miglioramento dalla serata, su quasi tutta la regione. Ventilazione dai quadranti orientali e temperature pressochè stazionarie o in lieve diminuzione (+7/+8°c ad 850 hpa). Martedì, le condizioni appaiono decisamente migliori, in quanto il cielo sarà poco nuvoloso ovunque. Venti sempre dai quandranti orientali e temperature in ripresa, nei valori massimi (+13/+15°c ad 850 hpa). Infine Mercoledì, che al momento appare con tempo stabile e soleggiato su tutto l’Abruzzo. Venti da est, deboli e temperature in aumento con circa +15/+17°c ad 850 hpa).

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS