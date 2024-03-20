Con l’ingresso della primavera astronomica, le condizioni meteo sulla nostra regione sono state abbastanza buone: cielo poco nuvoloso e temperature gradevoli. Tuttavia, nei prossimi giorni e per metà della settimana Santa, a quanto sembra, saranno possibili delle precipitazioni alternate a delle schiarite come vedremo qui di seguito. Non farà freddo. Pertanto, Giovedì 21, il cielo si mostrerà poco nuvoloso per delle stratificazioni di passaggio al mattino, mentre degli addensamenti non mancheranno nel corso delle ore pomeridiane. Venti deboli da ovest sull’aquilano, da est altrove e temperature in leggero aumento (+7/+8°c ad 850 hpa). Qualche disturbo a come sembra, ci sarà nella giornata successiva di Venerdì, con dei rovesci al primo mattino e nel corso della giornata un pò ovunque. Meglio verso sera. Venti da nord est moderati e temperature in calo di un paio di gradi almeno. Sabato, tempo discreto con degli annuvolamenti e probabilmente qualche debole piovasco a macchia di leopardo nelle aree interne. Venti non molto diversi dal giorno precedente e temperature di nuovo in aumento (+7/+8°c ad 850 hpa). Domenica delle Palme, dopo un avvio con tempo discreto, il cielo tenderà a coprirsi verso metà giornata. Seguiranno dei rovesci moderati, specie ad est, in estensione un pò ovunque. Venti inizialmente da ovest, sarà in rotazione da nord nella seconda parte della giornata, mentre le temperature, miti al mattino, scenderanno tra il pomeriggio e la serata. Lunedì Santo, al momento la giornata appare tranquilla, con il cielo poco nuvoloso per l’intera giornata, salvo qualche addensamento locale. Ventilazione dai quadranti orientali, tra deboli e moderati e temperature in leggero aumento, rispetto alla serata precedente (+2/+3°c ad 850 hpa). Martedì Santo, possibili rovesci, legati alla parte meridionale della grande depressione atlantica. Temperature senza grosse variazioni di rilievo e venti da ovest sud ovest. Infine uno sguardo a Mercoledì Santo, che potrà essere instabile con delle precipitazioni che oltre i 1300/1500 m potranno assumere carattere nevoso. Venti da ovest nord ovest e temperature in diminuzione (+1/+3°c ad 850hpa).

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS