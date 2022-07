Il meteo in Abruzzo 21 – 27 luglio: tempo stabile, soleggiato e temperature in aumento

Siamo in attesa di una nuova ondata di caldo nei prossimi giorni in quanto la direttrice dell’anticiclone sub tropicale si sposterà verso l’Italia, dopo aver portato temperature record su molte nazioni, come appunto Francia, Inghilterra, Germania. E purtroppo la siccità continuerà senza sosta su gran parte della penisola, Abruzzo compreso. La giornata di Giovedì 21, al mattino il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Qualche addensamento di poco conto sarà presente lungo le aree interne e nulla più. Ventilazione da nord est, moderata; temperature in aumento nei valori massimi. Venerdì, non cambierà granchè, sempre tempo generalmente buono, a parte qualche addensamento sull’aquilano nel corso del pomeriggio. Venti moderati da est nord est e temperature in leggera salita con dei valori ad 850 hpa tra i +24 ed i +26°c. Pertanto valori massimi nelle aree poste a bassa quota attorno ai 38°c se non di più. Sabato, colonnina di mercurio ancora in salita, ventilazione da ovest sud ovest nell’aquilano, da est lungo le coste e l’immediato entroterra, a carattere moderato. Cielo sempre poco nuvoloso a parte qualche velatura. Domenica, giornata molto calda con valori ad 850 hpa fino a +27°c e pertanto non si escludono dei valori sui +40°c nelle zone poste a bassa quota. Qualche stratificazione di passaggio ma nulla di che. Venti non molto diversi dal giorno precedente. Lunedì, altra giornata all’insegna delle alte temperature ovunque sulla nostra regione, ventilazione non molto diversa dal giorno prima, cielo poco nuvoloso sempre per le solite stratificazioni. Martedì, nulla da aggiungere se vogliamo, situazione molto simile al giorno prima. Venti da ovest sud ovest sull’aquilano, moderati con qualche rinforzo sull’alto Aterno, altrove dai quadranti orientali; temperature stazionarie. Mercoledì, infine, giornata orientata sempre su condizioni di cielo poco nuvoloso e caldo. Venti come i giorni precedenti.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS