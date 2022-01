Il meteo in Abruzzo 21- 27 gennaio: qualche precipitazione subito, a seguire tempo migliore ed un pò di freddo

In queste ore sta giungendo un passaggio instabile che sta già apportando dei fenomeni lungo le aree centro occidentali della nostra regione. Le precipitazioni tenderanno ad estendersi verso levante nel corso della giornata di Venerdì, con il richiamo di aria più fredda da nord est. Pertanto la quota neve andrà calando di quota come vedremo tra poco. A seguire, anticiclone in rinforzo nuovamente, con tempo stabile e gelate notturne lungo tutte le aree, specie nelle vallate, delle zone interne. Pertanto Venerdì, cielo nuvoloso sui settori interni, ma in estensione ovunque. Fenomeni ad iniziare da est, verso metà giornata, nevose oltre i 1100 m circa. La quota andrà scendendo verso la sera e la notte, anche intorno ai 500 m circa. Venti in rinforzo da est nord est, temperature in diminuzione quindi con valori ad 850 hpa sui -4/-5°c. Sabato, cielo poco nuvoloso, con possibili gelate durante la notte, a parte dove il vento è stato presente. Temperature massime in ripresa, minime stazionarie. Domenica, bello al mattino, con cielo sereno o poco nuvoloso. Della nuvolosità di poco conto sarà possibile nel corso del pomeriggio sui settori orientali. Ventilazione da est, debole, temperature stazionarie (-1/0°c ad 850 hpa). Lunedì, delle correnti un pochino più decise, sempre da oriente, daranno luogo ad un calo termico di alcuni gradi. Nuvolosità da stau tra il Gran Sasso, Majella, monti dei Frentani, ove su quest’ultima non saranno da escludere dei deboli o alquanto moderati rovesci nevosi fin sui 600 m circa. Rapido miglioramento prima di sera. Venti tra deboli e moderati da est nord est, più vivaci sul basso chietino. Martedì, nulla di rilevante, giornata piuttosto stabile ovunque, sempre estese gelate al mattino, temperature in lieve aumento nei valori massimi rispetto al giorno precedente. Mercoledì, bello al mattino su tutta la regione, qualche nube da stau nel corso del pomeriggio ad est. Venti tra deboli e moderati dai quadranti orientali, temperature stazionarie. Infine Giovedì, discreto al mattino, probabilmente qualche fenomeno a carattere debole non sarà da escludere nel pomeriggio, nevoso al si sopra degli 800 m circa. Venti da est nord est, temperature in leggera flessione, nei valori massimi.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS