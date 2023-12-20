Eccoci a Natale e tra l’altro all’ingresso dell’inverno astronomico. Il solstizio d’inverno avverrà infatti Venerdì 22 Dicembre alle ore 04:27, in un contesto climatico, tutt altro che invernale con dei valori ad 850 hpa attorno a + 8°c. Clima mite pertanto anche nei successivi giorni e quindi a Natale ed a Santo Stefano. Ma vediamo per ordine, giorno dopo giorno, cosa potrà accadere. Intanto Giovedì 21, il possente anticiclone da 1045 mb e geopotenziali elevati ( DAM 592 – 596), posizionato sull’atlantico al largo della penisola iberica, lascerà correre tuttavia delle correnti con direttrice nord ovest sud est lungo l’Italia. Cielo poco nuvoloso per l’intera giornata su tutto l’Abruzzo, con dei venti pertanto da nord nord ovest, moderati con dei rinforzi, temperature in lieve calo nei valori massimi in particolare. Venerdì ventilazione sempre da nord nord ovest, moderati con dei rinforzi, temperature in aumento, specie là dove esposto a foehn (+7/8°c ad 850). Cielo poco nuvoloso solo per via del passaggio di alcune stratificazioni. Sabato, giornata che appare davvero mite, per le correnti occidentali che faranno ancora aumentare le temperature (tra +8 a +11°c ad 850 hpa). Cielo sempre poco nuvoloso solo per via delle stratificazioni e nulla più. Domenica, vigilia di Natale, nulla di molto diverso, condizioni di tempo buono anche per l’espansione verso est del campo altopressorio che tenderà a coprire tutta la nostra penisola. Venti deboli sempre dai quadranti occidentali e temperature in calo di un paio di gradi. Il giorno di Natale, Lunedì, un pochino più freddo (+2/+3°c ad 850 hpa), con un cielo generalmente poco nuvoloso. Venti deboli da ovest sull’aquilano, da est nord est altrove. Martedì, giorno di Santo Stefano, situazione non molto diversa, con degli addensamenti pomeridiani sulle aree più interne dell’aquilano. Temperature pressochè stazionarie, con delle gelate notturne e dei banchi di nebbia nelle vallate al primo mattino. Venti sempre da ovest sulle aree interne. Mercoledì, infine, a come sembra, non sarà molto diverso dal giorno precedente.

Non mi resta che augurare a Tutti i miei affezionatissimi lettori un Santo e Sereno Natale!

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS