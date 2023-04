Le temperature sono andate via via aumentando in questi giorni riportando la quota neve in salita. Neve che è caduta piuttosto abbondante in questi giorni sul Gran Sasso e la Majella, specie oltre i 2000 m circa. Per i prossimi giorni, a come sembra, il comune denominatore sarà quello dell’ instabilità pomeridiana, ove l’inizio delle giornate vedrà un tempo discreto, con il cielo poco nuvoloso, mentre a seguire, i classici addensamenti copriranno il cielo, con rovesci e temporali. Intanto Venerdì 21 Aprile, al mattino il cielo sarà generalmente poco nuvoloso, ma ben presto della nuvolosità andrà aumentando, con dei rovesci, dapprima deboli e poi moderati su quasi tutta la regione. Venti da est, tra deboli e moderati, temperature in aumento, con dei valori ad 850 hpa tra i +7 ed i +9°c tra est ed ovest. Sabato mattina, stratificazioni di passaggio, mentre da metà giornata non mancheranno degli addensamenti sulle aree interne associato a qualche rovescio. Ventilazione nord orientale e temperature stazionarie o in lieve salita. Domenica, anche vedrà della nuvolosità da metà giornata con dei rovesci, anche temporaleschi durante il pomeriggio, quasi ovunque, coste comprese. Venti deboli da ovest sull’aquilano, da est altrove e temperature stazionarie (+9/+11°c ad 850 hpa). Lunedì, altra giornata che al momento appare diffusamente instabile, con piogge su gran parte del territorio abruzzese. Ventilazione come il giorno precedente, lieve calo delle temperature nei valori massimi. Martedì, 25, festa della Liberazione, dopo un avvio abbastanza buono, non mancheranno delle occasioni per dei fenomeni per lo più di debole intensità. Venti deboli da ovest sulla provincia dell’aquila, da est altrove e temperature stazionarie. Mercoledì, al momento appare molto instabile, con frequenti rovesci di moderata entità. Venti da nord est e temperature senza variazioni di rilievo. Infine Giovedì, che appare tuttavia migliore, con soltanto della nuvolosità sparsa nel corso delle ore pomeridiane. Venti non diversi dal giorno precedente e temperature stazionarie.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS