Il meteo in Abruzzo 20 – 26 maggio: tempo bello su tutta la regione quasi estivo

La situazione simil estiva di questi giorni a quanto pare si protarrà anche in quelli prossimi, ove anche le temperature saliranno di qualche grado per il rinforzo dell’anticiclone nord africano. Molto caldo per il periodo in essere sulla penisola Iberica e parte della Francia, nonchè la Sardegna. Pertanto, Venerdì 20 Maggio, geopotenziali abbastanza elevati (DAM 584/588), cielo poco nuvoloso al mattino, possibili delle stratificazioni nel pomeriggio e nulla più. Venti deboli da ovest nelle aree aquilane, da est nord est sulle coste, anche moderate; temperature in aumento con valori ad 850 hpa tra i +13 ed i +15°c. Sabato, nulla di rilevante, cielo poco nuvoloso e temperature massime in leggero aumento, con dei valori massimi che sulle aree poste a bassa e media quota potranno superare in alcuni casi i +30°c (+16°c ad 850 hpa). Ventilazione non molto diversa dal giorno precedente. Domenica, tempo sempre orientato sul cielo poco nuvoloso e temperature molto miti, che saranno in aumento di qualche grado rispetto al giorno prima (tra +15 e +17°c ad 850 hpa). Venti da ovest deboli sull’aquilano, da est lungo le coste e l’immediato entroterra. Lunedì, non cambierà granchè, solo qualche passaggio stratificato sarà possibile nel corso del pomeriggio. Venti non molto diversi dal giorno precedente, temperature ancora in aumento con la possibilità di una +20°c ad 850 hpa. Martedì, giornata che al momento appare molto calda (+21°c ad 850 hpa), cielo poco nuvoloso ove solo qualche passaggio stratificato sarà presente nel corso delle ore pomeridiane. Venti non molto diversi dal giorno prima. Mercoledì, qualche addensamento sui settori interni nel pomeriggio ma davvero con scarse occasioni per dei fenomeni. Temperature stazionarie, o in lieve calo nei valori minimi; ventilazione molto simile ai giorni precedenti. Infine Giovedì, ancora tempo che appare stabile ovunque sulla nostra regione, anche se non sarà da escludere un cambiamento a seguire ad opera di una goccia fresca ed instabile che potrà iniziare a presentarsi sul golfo del Leone. Venti sempre da ovest sull’aquilano, da est lungo le coste, temperature pressochè stazionarie.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS