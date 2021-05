Il meteo in Abruzzo 20 – 26 maggio: tempo stabile con cielo in prevalenza poco nuvoloso, temperature in aumento

Un passaggio instabile in queste ore sta recando dei fenomeni su gran parte della nostra regione, ove tra l’altro anche le temperature sono scese di alcuni gradi. C’è da dire, tuttavia, che le condizioni meteo sono orientate verso un miglioramento generale. Ancora un pochino nuvoloso nella giornata di Giovedì, soprattutto nel corso del pomeriggio, poi soltanto delle stratificazioni appaiono possibili a parte qualche locale addensamento. Le temperature saliranno sensibilmente, come vedremo tra poco. Intanto Giovedì 20, al mattino, il cielo si presenterà variabile, ma con scarse occasioni per dei fenomeni. Nel pomeriggio, possibilità di deboli piogge nelle aree interne, a macchie di leopardo. Venti moderati da nord est, temperature in leggero aumento nei valori massimi, nella seconda parte della giornata. Venerdì, bel tempo ovunque, ove solo qualche stratificazione di passaggio potrà essere presente. Venti deboli da ovest nell’aquilano, da est sulle altre province; temperature in lieve aumento. Sabato, nulla di rilevante, se non un aumento della colonnina di mercurio (+12°c ad 850 hpa). Ventilazione generalmente da sud ovest nelle aree interne, da est, lungo la fascia costiera. Domenica, altra giornata buona, con cielo poco nuvoloso, per via delle stratificazioni di passaggio e nulla più. Temperature in aumento, sia nei valori minimi che in quelle massime, venti deboli da direzione variabile. Lunedì, giornata che appare orientata sulla stessa linea d’onda, anche se le temperature saliranno ancora di qualche grado, soprattutto nei valori massimi (circa+17°c ad 850 hpa). Martedì, giornata molto simile, con le temperature che potranno ancora aumentare, con valori massimi oltre i 30°c nelle zone più basse della regione o comunque poste in collina. Venti da sud ovest nell’aquilano, da est sulle coste. Infine uno sguardo a Mercoledì, che al momento sembra prevalere una certa nuvolosità irregolare e dove qualche pioggia, di debole entità potrà trovare spazio sui settori interni.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS