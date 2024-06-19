L’anticiclone di estrazione sub tropicale, oltre all’aumento delle temperature, ha dato luogo anche all’arrivo di sabbia desertica sahariana su tutta la nostra penisola. Farà ancora caldo nei prossimi 3 giorni almeno, in concomitanza con l’ingresso dell’ estate astronomica, poi, già da Domenica, qualcosa andrà cambiando, probabilmente a come sembra, anche in maniera decisa e come vedremo qui di seguito. Intanto Giovedì 20, condizioni meteo sempre orientate su caldo e cielo che presenterà solo delle stratificazioni e certamente della sabbia in sospensione. Ventilazione generalmente da est, deboli e temperature ancora in salita con dei valori massimi che potranno toccare i +40°c nelle aree poste a quote basse (+24/+25°c ad 850 hpa). Venerdì, giorno in cui esordirà il solstizio d’estate (alle ore 22:45) appare quello con il culmine del caldo (+25/+26°c a circa 1500 m in libera atmosfera). Ventilazione da sud ovest sulle aree interne, da est altrove. Sabato, s’inizieranno a sentire i primi effetti delle correnti in arrivo dall’atlantico, con le prime piogge sulle aree alpine e quindi le temperature, specie nella seconda parte della giornata, tenderanno a scendere di alcuni gradi (in serata sulla nostra regione avremo dei valori ad 850 hpa tra i +19 ed i +20°c). Venti da ovest, in leggero rinforzo, nella seconda parte della giornata. Ed eccoci a Domenica, ove i modelli matematici maggiori, al momento indicano la formazione di una goccia fresca ed instabile, per via delle correnti da nord ovest, tra il golfo di Genova e la Sardegna. Sull’Abruzzo, giornata discreta, con le temperature in leggera flessione (+17/+18°c ad 850 hpa) e sempre in un contesto estivo. Qualche addensamento verso ovest dal primo pomeriggio ove non saranno del tutto esclusi dei deboli rovesci sull’alto Aterno. Ventilazione pertanto da ovest sull’interno, da est nord est sulle coste, anche piuttosto vivaci nel corso del pomeriggio. Lunedì, situazione discreta al mattino, ma con la tendenza ad un aumento della nuvolosità dal primo pomeriggio, associato a dei rovesci sulle aree interne di moderata intensità, soprattutto sul nord della regione. Venti da sud ovest sull aquilano, da nord est sulle coste e l’immediato entroterra; temperature in lieve flessione (ad 850 hpa i valori oscilleranno tra i +15 ed i +17°c). Martedì, con la goccia fresca che sembra potrà traslare verso levante, sarà una giornata con piogge moderate su tutto il territorio regionale ed ove le temperature potranno scendere di alcuni gradi (+13°c ad 850 hpa). Venti da ovest sud ovest. Ancora rovesci moderati a volte più ben organizzate, a volte più a carattere sparso nella successiva giornata di Mercoledì. Venti nord orientali e temperature in leggero aumento, nei valori massimi (+14/+16°c alla quota attorno ai 1500 m in libera atmosfera).

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS