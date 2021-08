Il meteo in Abruzzo 20 – 26 agosto: più caldo dal fine settimana e tempo generalmente stabile

L’aria fresca, se così vogliamo chiamarla, di questi ultimi giorni, ha le ore contate. Infatti, da Sabato, le temperature torneranno a salire di alcuni gradi su buona parte del territorio nazionale. Ed il cielo, rimarrà generalmente poco nuvoloso a parte qualche addensamento ed anche probabilmente dei fenomeni, nelle ore pomeridiane, ogni tanto. Questo il quadro dei prossimi giorni sulla nostra regione. Intanto Venerdì 20 Agosto, al mattino, poche nubi, mentre dal primo pomeriggio, saranno possibili dei fenomeni a carattere di rovescio anche moderati sui settori interni. Ventilazione dai quadranti nord orientali, temperature in leggero aumento. Sabato, al mattino situazione per lo più discreta, mentre solo qualche addensamento sulle aree interne, ma con scarse possibilità di fenomeni. Ventilazione da ovest, nell’aquilano, da est lungo le coste, debole. Domenica, non cambierà granchè, situazione molto simile al giorno precedente, a parte la colonnina di mercurio che tenderà ad aumentare di qualche grado rispetto a Sabato nei valori massimi (+ 21°c ad 850 hpa). Anche Lunedì appare abbastanza buono con cielo generalmente poco nuvoloso su tutta la regione. Temperature in lieve salita con valori sui +23°c sempre alla quota di circa 1500 m in libera atmosfera. Venti deboli sud occidentali nelle aree interne, da nord est sulla parte orientale. Martedì, bello e soleggiato al mattino, della nuvolosità cumuliforme a seguire, ove non si esclude qualche precipitazione tra il pomeriggio e la sera, sulle aree poste all’interno. Ventilazione da nord est, moderata dal primo pomeriggio, temperature in leggera diminuzione sia nei valori minimi che in quelle massime. Mercoledì, al momento appare una giornata discreta, ove delle formazioni cumulifomi potranno trovare spazio sempre dal primo pomeriggio, legati a qualche debole ed isolato rovescio. Ventilazione da sud ovest nell’aquilano, da nord est, lungo le coste e l’immediato entroterra, temperature stazionarie. Infine Giovedì, con della nuvolosità irregolare, già dal mattino, ma con scarse occasioni per dei fenomeni. Temperature senza variazioni di rilievo, venti molto simili al giorno precedente.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS