Il meteo in Abruzzo: 2 – 8 settembre: rovesci spesso presenti nel pomeriggio

L’instabilità che ci sta tenendo compagnia in queste ore, continuerà anche nei prossimi giorni ad essere presente, soprattutto nelle aree interne. Le temperature tuttavia rimarranno su dei valori oltre le medie del periodo, dapprima di poco, a seguire più accentuate. Venerdì 2 Settembre, al mattino il cielo si mostrerà tra poco nuvoloso e variabile, con la presenza di banchi di nebbia nelle vallate e di pendio. Degli addensamenti non mancheranno nel corso del pomeriggio ma con scarse occasioni per dei fenomeni. Venti dai quadranti orientali, moderati, temperature minime in leggera diminuzione, massime pressochè stazionarie (+12/ 16°c ad 850 hpa tra est ed ovest). Sabato, dopo un buon avvio, non mancheranno dei fenomeni a carattere di rovescio seppur deboli, nel corso delle ore pomeridiane. Temperature stazionarie o in lieve aumento, ventilazione da ovest sull’aquilano, da est altrove. Domenica, giornata che appare nuvolosa un pò ovunque, al mattino. Qualche rovescio sarà presente sulle aree interne dal primo pomeriggio, che diventeranno più estese dal pomeriggio e soprattutto verso sera, di entità moderate. Ventilazione tra debole e moderata da nord nord est; temperature senza variazioni di rilievo. Lunedì, condizioni generalmente migliori, con cielo poco nuvoloso per via delle stratificazioni e nulla più. I venti provverranno da est sulle aree costiere e l’immediato entroterra, da ovest sui settori più interni. Temperature in lieve aumento (+16/+19°c ad 850 hpa). Martedì, bello ovunque al mattino, ma della nuvolosità non mancherà nel corso del pomeriggio, ove non si escludono dei rovesci specie sui settori orientali della regione. Venti pressochè come il giorno precedente, temperature stazionarie o in leggera salita. Mercoledì, dopo un avvio discreto al mattino, della nuvolosità sarà presente con delle precipitazioni moderate ad iniziare dai settori interni, in estensione verso est. Venti da est lungo le aree costiere, da ovest nell’interno; temperature senza variazioni di rilievo. Giovedì, infine, la situazione appare sempre un pochino disturbata, con dei locali rovesci da ovest verso est. Ventilazione e temperature identici al giorno precedente.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS