Il meteo in Abruzzo 2 – 8 settembre: dell’instabilità nella giornata di Sabato e a tratti Domenica

Siamo entrati a Settembre e quindi nell’autunno meteorologico. Le condizioni sulla nostra regione, si manterranno ancora buone almeno fino a Venerdì, poi Sabato un passaggio perturbato potrà apportare dei fenomeni su varie aree. A seguire tempo al momento più stabile, ma tuttavia l’incertezza un pochino prevale se vogliamo. Intanto Giovedì 2 Settembre, al mattino, il cielo sarà poco nuvoloso ovunque. Banchi di nebbia nelle vallate al primo mattino. Tendenza ad un aumento della nuvolosità da ovest, ma con davvero scarse occasioni per dei fenomeni. Ventilazione da est, temperature pressochè stazionarie con valori ad 850 hpa tra i 13 ed i 15°c. Venerdì, sempre buono al mattino, nuvolosità in aumento nel corso del pomeriggio. Scarse o nulle le possibilità di precipitazioni, ventilazione da ovest nell’aquilano, da est lungo le coste e l’immediato entroterra; temperature in lieve aumento nei valori massimi. Sabato, dell’instabilità si porterà tra il centro ed il sud d’Italia, associata a dei fenomeni a carattere di rovescio, più frequenti nelle zone interne abruzzesi. Venti generalmente dai quadranti orientali, temperature in leggera flessione. Domenica, avvio abbastanza buona della giornata, addensamenti a seguire soprattutto nelle zone interne, ove non sarà esclusa qualche precipitazione. Ventilazione da nord est, temperature senza variazioni di rilievo. Lunedì, giornata in sostanza buona con soltanto qualche addensamento nel pomeriggio. Scarse o nulle le possibilità di precipitazioni. Venti da est nord est, temperature stazionarie. Martedì, bello e soleggiato al mattino, un pò di nuvolosità nel corso delle ore pomeridiane, ventilazione debole da ovest nell’aquilano, da est nord est altrove. Temperature in lieve aumento ( tra +16 e +17°c ad 850 hpa). Infine eccoci a Mercoledì, che al momento appare con un tempo discreto, con nubi stratificate al mattino, irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio, ma con scarse occasioni per delle piogge. Temperature pressochè stazionarie, venti non molto diversi dal giorno precedente.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS